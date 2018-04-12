В Омской области ввели карантин из-за опасной болезни лошадей

На карантинных территориях запрещен ввоз, вывоз и продажа животных, восприимчивых к инфекции, реализация мяса, молока, а также вывоз кормов. Пока что зафиксировано пятнадцать очагов в Любинском и Саргатском районах Омской области. Специалисты предполагают, что инфекцию туда могли занести из другого региона.

— Этой болезнью страдают только непарнокопытные животные — ослы, мулы и так далее, — пояснил корреспонденту «РГ» начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. — Для человека, а также животных других видов, анемия лошадей неопасна.

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По словам специалистов, это заболевание сродни лейкозу, носит хронический характер и клинически может не проявляться на протяжении десяти лет. В отличие от африканской чумы свиней (АЧС), когда отчуждению подвергают всех особей, находящихся в карантинной зоне, в случае лептоспироза лошадей на убой сдают только инфицированных животных.

— Причем мы предлагаем хозяину сдать их не на санитарную бойню, а на мясокомбинат или убойный пункт по рыночной цене, — дополняет Владимир Плащенко. — Разумеется, владельцам лошадей в поселках, попавших под карантин, настоятельно рекомендовано соблюдать все меры предосторожности, в частности, воздержаться отпускать их в табун.

Между тем.