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07:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Братска шокированы перерасчётом за тепло в домах

Жители Братска обнаружили значительный рост платежей за отопление после перерасчёта за 2017 год, который сделало ООО «Иркутскэнергосбыт».

Источник: РИА "Новости"

Об этом 12 апреля 2018 года сообщает пресс-служба администрации города. Это стало причиной многочисленных обращений братчан к властям и в СМИ. Мэр Сергей Серебренников направил письмо директору компании Алексею Хвостову с предложением прокомментировать и разъяснить братчанам ситуацию.

Как поясняет комитет ЖКХ администрации Братска, корректировка начислений производится теплоснабжающими организациями ежегодно в начале года в тех многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учёта. По результатам перерасчета одним жильцам предстоит заплатить больше, чем обычно, а другим меньше.

«Необходимо отметить, что в тех домах, где приборы учёта установлены более года назад, плата за отопление производится, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год. Поэтому даже с учетом доначислений размер платы за отопление по приборам учёта не превышает, а существенно ниже платы, начисленной по установленному нормативу потребления, который составляет 0,03 гигакалории за 1 кв. м. Фактически же есть дома, где потребляется всего 0,01 гигакалории, соответственно, люди в этих домах платят меньше. Потребление зависит от того, холодная или теплая была зима», — говорит заместитель председателя комитета ЖКХ по экономике и финансам Наталья Торхова.

Комитет ЖКХ поясняет, что на потребление тепла влияет множество факторов: фактическая температура наружного воздуха в отопительный период, сроки начала и окончания отопительного сезона, тепловой контур каждого конкретного многоквартирного дома и др. Поэтому разобраться в каждом конкретном случае горожанам должны помочь специалисты теплоснабжающей и управляющей организаций.

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