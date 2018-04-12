Жители Братска шокированы перерасчётом за тепло в домах

Как поясняет комитет ЖКХ администрации Братска, корректировка начислений производится теплоснабжающими организациями ежегодно в начале года в тех многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учёта. По результатам перерасчета одним жильцам предстоит заплатить больше, чем обычно, а другим меньше.

«Необходимо отметить, что в тех домах, где приборы учёта установлены более года назад, плата за отопление производится, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год. Поэтому даже с учетом доначислений размер платы за отопление по приборам учёта не превышает, а существенно ниже платы, начисленной по установленному нормативу потребления, который составляет 0,03 гигакалории за 1 кв. м. Фактически же есть дома, где потребляется всего 0,01 гигакалории, соответственно, люди в этих домах платят меньше. Потребление зависит от того, холодная или теплая была зима», — говорит заместитель председателя комитета ЖКХ по экономике и финансам Наталья Торхова.