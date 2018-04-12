Жители Братска шокированы перерасчётом за тепло в домах
Жители Братска обнаружили значительный рост платежей за отопление после перерасчёта за 2017 год, который сделало ООО «Иркутскэнергосбыт».
Жители Братска обнаружили значительный рост платежей за отопление после перерасчёта за 2017 год, который сделало ООО «Иркутскэнергосбыт».
Об этом 12 апреля 2018 года сообщает
Как поясняет комитет ЖКХ администрации Братска, корректировка начислений производится теплоснабжающими организациями ежегодно в начале года в тех многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учёта. По результатам перерасчета одним жильцам предстоит заплатить больше, чем обычно, а другим меньше.
«Необходимо отметить, что в тех домах, где приборы учёта установлены более года назад, плата за отопление производится, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год. Поэтому даже с учетом доначислений размер платы за отопление по приборам учёта не превышает, а существенно ниже платы, начисленной по установленному нормативу потребления, который составляет 0,03 гигакалории за 1 кв. м. Фактически же есть дома, где потребляется всего 0,01 гигакалории, соответственно, люди в этих домах платят меньше. Потребление зависит от того, холодная или теплая была зима», — говорит заместитель председателя комитета ЖКХ по экономике и финансам Наталья Торхова.
Комитет ЖКХ поясняет, что на потребление тепла влияет множество факторов: фактическая температура наружного воздуха в отопительный период, сроки начала и окончания отопительного сезона, тепловой контур каждого конкретного многоквартирного дома и др. Поэтому разобраться в каждом конкретном случае горожанам должны помочь специалисты теплоснабжающей и управляющей организаций.
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