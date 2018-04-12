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09:20 (мск), источник: Вести - Пермь

Срок сдачи манежа «Пермь Великая» сдвигается

Причиной стали незапланированные, но необходимые, с точки зрения безопасности, работы.

Источник: Вести - Пермь

Срок сдачи манежа «Пермь Великая» в краевой столице сдвигается. Причиной стали незапланированные, но необходимые, с точки зрения безопасности, работы. Требования после проверки озвучила прокуратура. Что предстоит теперь сделать?

Будущий форвард одного из российских футбольных клубов — Павел Доможиров — только постигает сложную спортивную науку на запасном поле стадиона «Звезда», пока на основном играют профессионалы. Условия далеки от идеальных.

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Павел Доможиров, воспитанник «Центра подготовки молодых специалистов «Амкар»: «Когда холодно бывало, ноги мерзли, приходилось в раздевалку заходить греться».

Зимой здесь занимаются всего несколько часов, остальное время — в помещении. Но к большому футболу нужно готовиться круглый год, а условия не всегда подходят.

Константин Парамонов, тренер-консультант «Центра подготовки молодых специалистов «Амкар»: «Мы теряем в объеме работы, в скорости, в тактике, в командной тактике, мы во многом теряем».

Чтобы спортивную форму не теряли не только профессионалы, но и любители, в Перми летом 2015 года началось возведение футбольного манежа «Пермь Великая». Его планировали сдать в ноябре 2016, но сроки переносили несколько раз. Стоимость проекта почти 1,5 миллиарда рублей, половина — средства краевого бюджета.

Дмитрий Дохно, начальник спортивного сооружения крытого футбольного манежа: «Мы провели первые тренировки на манеже “Перми Великой”. Манежем получен сертификат Росреестра о соответствии всем необходимым стандартам спортивным сооружениям, которые приняты в России».

Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте после проверки потребовала прокуратура. На территории крытого спортивного манежа уже ведутся работы по устройству двух резервных пожарных емкостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игорь Ведерников, заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края: «В основном проекте эти работы не были предусмотрены, проектировщик планировал обойтись теми средствами, которые есть. Но по предписанию прокуратуры нам было рекомендовано выполнить вот эти резервуары».

Противопожарные мероприятия планируется закончить до 30 апреля, а сам манеж откроют уже после завершения всех строительных работ.

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