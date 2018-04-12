Срок сдачи манежа «Пермь Великая» сдвигается

Источник: Вести - Пермь

Срок сдачи манежа «Пермь Великая» в краевой столице сдвигается. Причиной стали незапланированные, но необходимые, с точки зрения безопасности, работы. Требования после проверки озвучила прокуратура. Что предстоит теперь сделать?

Будущий форвард одного из российских футбольных клубов — Павел Доможиров — только постигает сложную спортивную науку на запасном поле стадиона «Звезда», пока на основном играют профессионалы. Условия далеки от идеальных.

Павел Доможиров, воспитанник «Центра подготовки молодых специалистов «Амкар»: «Когда холодно бывало, ноги мерзли, приходилось в раздевалку заходить греться».

Зимой здесь занимаются всего несколько часов, остальное время — в помещении. Но к большому футболу нужно готовиться круглый год, а условия не всегда подходят.

Константин Парамонов, тренер-консультант «Центра подготовки молодых специалистов «Амкар»: «Мы теряем в объеме работы, в скорости, в тактике, в командной тактике, мы во многом теряем».

Чтобы спортивную форму не теряли не только профессионалы, но и любители, в Перми летом 2015 года началось возведение футбольного манежа «Пермь Великая». Его планировали сдать в ноябре 2016, но сроки переносили несколько раз. Стоимость проекта почти 1,5 миллиарда рублей, половина — средства краевого бюджета.

Дмитрий Дохно, начальник спортивного сооружения крытого футбольного манежа: «Мы провели первые тренировки на манеже “Перми Великой”. Манежем получен сертификат Росреестра о соответствии всем необходимым стандартам спортивным сооружениям, которые приняты в России».

Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте после проверки потребовала прокуратура. На территории крытого спортивного манежа уже ведутся работы по устройству двух резервных пожарных емкостей.

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Игорь Ведерников, заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края: «В основном проекте эти работы не были предусмотрены, проектировщик планировал обойтись теми средствами, которые есть. Но по предписанию прокуратуры нам было рекомендовано выполнить вот эти резервуары».