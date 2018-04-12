В Новосибирской области расширили земли лесного фонда

Площадь земель лесного фонда Новосибирской области увеличится на 211,4 га. Это следует из распоряжения правительства региона от 10 апреля.

Документ опубликован на сайте регионального правительства. В нем говорится о решении перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда 18 участков. Все они расположены в Здвинском районе области.

Основанием для передачи указано ходатайство департамента лесного хозяйства Новосибирской области.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, на 1 января 2018 года, общая площадь земель лесного фонда в регионе составляла 6,49 млн га. Из них 4,67 млн га покрыты лесом.