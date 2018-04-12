Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия не шутит: США предупредили из РФ по военным каналам - СМИ
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном плаще на голое тело
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:28 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирской области расширили земли лесного фонда

В эту категорию перевели 18 участков в Здвинском районе.

Площадь земель лесного фонда Новосибирской области увеличится на 211,4 га. Это следует из распоряжения правительства региона от 10 апреля.

Документ опубликован на сайте регионального правительства. В нем говорится о решении перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда 18 участков. Все они расположены в Здвинском районе области.

Основанием для передачи указано ходатайство департамента лесного хозяйства Новосибирской области.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, на 1 января 2018 года, общая площадь земель лесного фонда в регионе составляла 6,49 млн га. Из них 4,67 млн га покрыты лесом.

В постановлении губернатора «Об утверждении лесного плана Новосибирской области» указывается, что в Здвинском районе расположены три лесохозяйственных участка. Их общая площадь составляет 47,3 тыс. га.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мэрию Красноярска обязали переселить мать и ее семерых детей из разрушенного дома
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
СМИ: Медведева снова назначат премьер-министром
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь