В Новосибирской области расширили земли лесного фонда
В эту категорию перевели 18 участков в Здвинском районе.
В эту категорию перевели 18 участков в Здвинском районе.
Площадь земель лесного фонда Новосибирской области увеличится на 211,4 га. Это следует из распоряжения правительства региона от 10 апреля.
Документ опубликован на сайте регионального правительства. В нем говорится о решении перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда 18 участков. Все они расположены в Здвинском районе области.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, на 1 января 2018 года, общая площадь земель лесного фонда в регионе составляла 6,49 млн га. Из них 4,67 млн га покрыты лесом.
В постановлении губернатора «Об утверждении лесного плана Новосибирской области» указывается, что в Здвинском районе расположены три лесохозяйственных участка. Их общая площадь составляет 47,3 тыс. га.
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