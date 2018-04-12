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09:17 (мск), источник: АиФ Волгоград

Первый этап ремонта дома на Невской в Волгограде закончат до конца недели

Первый этап капитального ремонта в доме № 2, расположенном по улице Невской в Волгограде, завершится до конца недели, 12 апреля рабочие смогут попасть в последнюю оставшуюся квартиру.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в квартире под потолком протянут металлические тяжи толщиной 2,8 сантиметров. После этого специалисты смогут приступить к укреплению фундамента многоэтажки. Работы займут около двух месяцев.

Напомним, что ранее часть жильцов первого и третьего подъездов дома отказались пускать строителей к себе на порог, чем чуть не сорвали ремонт. Управляющая компания была вынуждена обратиться в суд, который обязал хозяев квартир впустить рабочих в свои квартиры. Чтобы завершить ремонт УК пришли на помощь приставы, полиция и МЧС.

Напомним, летом на стенах одного из подъездов дома появились трещины. Экспертиза показала, что они образовались из-за просадки грунта. Специалисты заявили, что сохранить здание возможно, если провести соответствующий ремонт.

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