Можно ли не возвращать онлайн-займы, рассказали кредиторы

Источник: Zakon.kz

В ассоциации заявили, что слова главы Нацбанка были вырваны из контекста и неправильно истолкованы. Так, 11 апреля на пленарном заседании Мажилиса депутат Шавхат Утемисов задал вопрос председателю Нацбанка РК Данияру Акишеву.

«Мы понимаем, что народ берет такие кредиты не от довольства, а чтобы прожить до зарплаты. Но заемщики могут не понимать всех рисков. Поэтому у меня к вам есть следующий вопрос. Определение ГЭСВ в 100% не приведет ли к тому, что закроется открытый легальный рынок и к тому, что вырастет незаконный теневой рынок, где заемщики не защищены от ростовщичества, высоких процентов, от незаконных практик взыскания, опасных для их здоровья и жизни?», — спросил тогда Утемисов.

В своем ответе глава Нацбанка сообщил, что если будет принята норма в «два долга», то есть заемщик должен будет максимально вернуть два тела долга и не больше, и это станет законодательно закрепленной нормой, то деятельность нелегальных кредиторов не будет иметь смысла. Поскольку заемщик будет иметь право не погашать заем свыше двух тел долга.

Читайте также Стоит ли сейчас менять тенге на доллары, рассказали эксперты

«То есть Данияр Акишев озвучил абсолютно обоснованную позицию в вопросе защиты заемщиков от ростовщиков и серых и черных кредиторов. Более того, организованный рынок добросовестных онлайн-кредиторов также заинтересован в защите заемщиков и озвученная главой Нацбанка мера в два тела займа была предложена самим рынком. На пленарном заседании речь шла о поправках в законодательство, которые в настоящее время обсуждаются. Подобной действующей нормы в законодательстве еще нет. И председатель Нацбанка говорил о вероятной в будущем перспективе. И под “нелегальными кредиторами” имелись в виду те кредиторы, которые не будут исполнять новые нормы, когда те будут приняты. Речь не шла о том, чтобы отказаться от уже принятых на себя обязательств», — разъяснили в ассоциации.

В объединении также отметили — финансовый регулятор не стал бы призывать население к иждивенческому поведению.