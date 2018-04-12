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09:19 (мск), источник: Zakon.kz

Можно ли не возвращать онлайн-займы, рассказали кредиторы

Казахстанская Ассоциация ФинТех прокомментировала информацию о возможности не возвращать онлайн-кредиты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ассоциации заявили, что слова главы Нацбанка были вырваны из контекста и неправильно истолкованы. Так, 11 апреля на пленарном заседании Мажилиса депутат Шавхат Утемисов задал вопрос председателю Нацбанка РК Данияру Акишеву.

«Мы понимаем, что народ берет такие кредиты не от довольства, а чтобы прожить до зарплаты. Но заемщики могут не понимать всех рисков. Поэтому у меня к вам есть следующий вопрос. Определение ГЭСВ в 100% не приведет ли к тому, что закроется открытый легальный рынок и к тому, что вырастет незаконный теневой рынок, где заемщики не защищены от ростовщичества, высоких процентов, от незаконных практик взыскания, опасных для их здоровья и жизни?», — спросил тогда Утемисов.

В своем ответе глава Нацбанка сообщил, что если будет принята норма в «два долга», то есть заемщик должен будет максимально вернуть два тела долга и не больше, и это станет законодательно закрепленной нормой, то деятельность нелегальных кредиторов не будет иметь смысла. Поскольку заемщик будет иметь право не погашать заем свыше двух тел долга.
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«То есть Данияр Акишев озвучил абсолютно обоснованную позицию в вопросе защиты заемщиков от ростовщиков и серых и черных кредиторов. Более того, организованный рынок добросовестных онлайн-кредиторов также заинтересован в защите заемщиков и озвученная главой Нацбанка мера в два тела займа была предложена самим рынком. На пленарном заседании речь шла о поправках в законодательство, которые в настоящее время обсуждаются. Подобной действующей нормы в законодательстве еще нет. И председатель Нацбанка говорил о вероятной в будущем перспективе. И под “нелегальными кредиторами” имелись в виду те кредиторы, которые не будут исполнять новые нормы, когда те будут приняты. Речь не шла о том, чтобы отказаться от уже принятых на себя обязательств», — разъяснили в ассоциации.

В объединении также отметили — финансовый регулятор не стал бы призывать население к иждивенческому поведению.

«Казахстанская Ассоциация ФинТех, консолидирующая 90% рынка онлайн-кредитования и действующая как саморегулируемая организация, в полной мере поддерживает позицию Нацбанка и решения регулятора, нацеленные на защиту интересов граждан. Также Ассоциация напоминает, что члены Ассоциации, представляющие собой законопослушных и добросовестных участников рынка, работают абсолютно легально, в рамках норм Гражданского Кодекса РК. Призываем заемщиков также не руководствоваться искаженной информацией, добросовестно выполнять принятые на себя обязательства для того, чтобы сохранять хорошую кредитную историю и иметь доступ к финансовым продуктам в будущем», — заключили в ФинТех.

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