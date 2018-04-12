Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Что будет, если «закончились права»
Полина Виторган показала трогательное фото с сыном Собчак
В России нашли самый дорогой дом
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
10:55 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске насчитали 200 аварийных домов

На капремонт аварийных домов требуется более 12 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 12 апреля, состоялся брифинг мэра Омска Оксаны Фадиной. Одной из тем её выступления стала проблема аварийных домов. По словам градоначальницы, в насчитывается 200 ветхих многоквартирных домов.

Читайте также
После обрушения дома с гибелью людей в Омске снесут более 50 зданий

«В Омске порядка 200 аварийных домов. На капремонт всех домов требуется 12,6 млрд рублей. Такой финансовый груз для бюджета, конечно же, неподъёмен. Но не все эти дома находятся с риском обрушения», — заявила Оксана Фадина.

По словам Фадиной, в каждом доме проведут экспертизу. Чиновники мэрии встречаются с жильцами и заключают мировые соглашения. Это позволяет отремонтировать наиболее проблемные части зданий.

Напомним, в 2017 году завершилась программа расселения жильцов из аварийных домов. Сейчас чиновники решают вопрос о возобновлении этой программы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Беспризорники с жильём. Даже с квартирами жизнь сирот не меняется
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
СМИ узнали, сколько транзитного газа от «Газпрома» нужно Украине
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь