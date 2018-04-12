Две волгоградские компании заплатят штраф полмиллиона рублей за мусор

Так, в поселке Средняя Ахтуба выявили огромные кучи мусора у контейнерных площадок по улице Октябрьской и в Микрорайоне. Следит за этими домами ООО Управляющая компания «Зеленое хозяйство». За мусор, а также за ряд других нарушений, выявленных в ходе проверки, эту компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Также на днях Волгоградский Арбитражный суд оставил в силе постановление инспектора облкомприроды о наказании ООО «Вторсырье+». Эта организация вместо того, чтобы вывозить мусор на лицензированный полигон, складировала отходы прямо на земельном участке возле поселка Иловля. Нарушителю также назначен штраф в сумме 250 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить этот штраф, но суд оказался на стороне инспекции. Кроме того, ООО «Вторсырье+» заплатит еще 50 тысяч рублей по решению райсуда за то, что не предоставил инспектору сведения об эксплуатируемой площадке временного накопления отходов.