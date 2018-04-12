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12:45 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области дешевеет гречка и курятина


Увеличились розничные цены на картофель, лук, капусту и морковь.

По данным оперативного мониторинга, проводимым министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в марте текущего года в регионе под влиянием сезонного фактора в наибольшей степени увеличились розничные цены на картофель, лук, капусту и морковь. Также продолжилось повышение розничных цен на яйцо куриное, свежие томаты, яблоки, бананы и виноград. Вместе с тем, третий месяц подряд сохраняется тенденция снижения розничных цен на крупу гречневую и мясо кур. Значительное снижение розничных цен наблюдалось на свежие огурцы.

На потребительском рынке региона продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан, сообщает МЭРИТ.

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