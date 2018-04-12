В Самарской области дешевеет гречка и курятина

По данным оперативного мониторинга, проводимым министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в марте текущего года в регионе под влиянием сезонного фактора в наибольшей степени увеличились розничные цены на картофель, лук, капусту и морковь. Также продолжилось повышение розничных цен на яйцо куриное, свежие томаты, яблоки, бананы и виноград. Вместе с тем, третий месяц подряд сохраняется тенденция снижения розничных цен на крупу гречневую и мясо кур. Значительное снижение розничных цен наблюдалось на свежие огурцы.