С петербуржцев в 2018 году собрали 1 млрд рублей на капремонт

О ходе исполнения программы представители фонда капремонта рассказали 12 апреля. Всего в 2018 году ремонт собираются провести в 1756 домах примерно по 2,5 тыс. видов работ. Приведут в порядок 501 крышу, 267 фасадов, в 162 домах поменяют лифты.

408 домов относятся к объектам культурного наследия. Общая стоимость программы — 8,933 млрд рублей, доля взносов собственников — 3,533 млрд. Их размер колеблется от 3 до 4 рублей за метр квадратный.