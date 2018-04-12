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12:41 (мск), источник: Фонтанка

С петербуржцев в 2018 году собрали 1 млрд рублей на капремонт

За первый квартал в Петербурге собственники жилья внесли 1,022 млрд рублей на капитальный ремонт домов. Собираемость взносов составила 92,6%.

О ходе исполнения программы представители фонда капремонта рассказали 12 апреля. Всего в 2018 году ремонт собираются провести в 1756 домах примерно по 2,5 тыс. видов работ. Приведут в порядок 501 крышу, 267 фасадов, в 162 домах поменяют лифты.

408 домов относятся к объектам культурного наследия. Общая стоимость программы — 8,933 млрд рублей, доля взносов собственников — 3,533 млрд. Их размер колеблется от 3 до 4 рублей за метр квадратный.

Договоры с подрядчиками на 86% от плана уже заключены, по 243 объектам работы завершены.

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