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12:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Минтруд включит строительство корпуса интерната в Воронежской области в инвестпрограмму

Глава региона попросил поддержать проект.

Источник: РИА "Воронеж"

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев попросил включить строительство корпуса реабилитации и жизнеустройства в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год. Глава региона обратился с просьбой поддержать проект на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным в четверг, 12 апреля.

Расчетная мощность объекта — 32 стационарных места и 50 мест в режиме дневного пребывания. Корпус планируют построить до 2021 года. Максим Топилин поручил подготовить проектную документацию с учетом всех требований и норм, а также мнений заинтересованных сторон.

В 2013 году Бутурлиновская райпрокуратура обнародовала результаты проверки, согласно которым медпомощь воспитанникам интерната оказывалась неудовлетворительно. За здоровьем инвалидов следили фельдшер и медсестры, врача в учреждении не было. Руководство дома-интерната полностью отрицало обвинения. В том же году в интернате произошла вспышка внебольничной пневмонии. Воспитанник Бутурлиновского дома-интерната, 11-летний мальчик, скончался.

Бутурлиновский дом-интернат для умственно отсталых детей создали в 1943 году. Изначально в нем жили дети-сироты, родители которых погибли на войне. В 1964 году в детском доме появились воспитанники с умственными и физическими недостатками. Сейчас в соцучреждении проживают более 170 детей. Работает четыре отделения: психолого-педагогической помощи и социально-трудовой реабилитации; медико-социальной реабилитации детей-инвалидов, а также два отделения милосердия, где живет около 100 детей с тяжелыми патологиями.

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