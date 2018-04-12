Минтруд включит строительство корпуса интерната в Воронежской области в инвестпрограмму

Источник: РИА "Воронеж"

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев попросил включить строительство корпуса реабилитации и жизнеустройства в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год. Глава региона обратился с просьбой поддержать проект на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным в четверг, 12 апреля.

Расчетная мощность объекта — 32 стационарных места и 50 мест в режиме дневного пребывания. Корпус планируют построить до 2021 года. Максим Топилин поручил подготовить проектную документацию с учетом всех требований и норм, а также мнений заинтересованных сторон.

В 2013 году Бутурлиновская райпрокуратура обнародовала результаты проверки, согласно которым медпомощь воспитанникам интерната оказывалась неудовлетворительно. За здоровьем инвалидов следили фельдшер и медсестры, врача в учреждении не было. Руководство дома-интерната полностью отрицало обвинения. В том же году в интернате произошла вспышка внебольничной пневмонии. Воспитанник Бутурлиновского дома-интерната, 11-летний мальчик, скончался.