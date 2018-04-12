Минтруд включит строительство корпуса интерната в Воронежской области в инвестпрограмму
Глава региона попросил поддержать проект.
Глава региона попросил поддержать проект.
Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев попросил включить строительство корпуса реабилитации и жизнеустройства в Бутурлиновском детском
Расчетная мощность объекта — 32 стационарных места и 50 мест в режиме дневного пребывания. Корпус планируют построить до 2021 года. Максим Топилин поручил подготовить проектную документацию с учетом всех требований и норм, а также мнений заинтересованных сторон.
В 2013 году Бутурлиновская райпрокуратура обнародовала результаты проверки, согласно которым медпомощь воспитанникам интерната оказывалась неудовлетворительно. За здоровьем инвалидов следили фельдшер и медсестры, врача в учреждении не было. Руководство
Бутурлиновский
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.