Определен подрядчик второго этапа реконструкции Михайловской набережной
Победу в аукционе ожидаемо одержал исполнитель первого этапа работ.
Победу в аукционе ожидаемо одержал исполнитель первого этапа работ.
Как сообщили Sibnovosti.ru в мэрии Новосибирска, победителем аукциона на проведение следующего этапа реконструкции набережной Оби стало ООО «Перлит-Строй». Компания под руководством Коли Кулиджаняна выполнит все работы за 137,7 млн руб. Стартовая (максимальная) цена составляла 138,4 млн руб.
Всего до участия в аукционе были допущены три компании. В ходе торгов две из них подали заявки, содержащие начальную цену. На понижение стоимости сыграло только ООО «Перлит-Строй».
Согласно конкурсной документации, перечень работ по благоустройству территории МУП «ПКиО «Михайловская набережная» включает обустройство лестничных сходов к набережной, благоустройство территории верхнего и нижнего променадов, устройство танцевальной площадки, обустройство пешеходной дорожки для маломобильных горожан, ремонт пешеходного покрытия и парковочного пространства между Октябрьским мостом и метромостом, устройство ливневой канализации, монтаж нового освещения (132 фонаря), установку 300 лавочек и урн для мусора. Все работы должны быть завершены до 15 октября.
Ранее в мэрии заявляли, что контракт с победителем будет заключен в течение двух недель после объявления.
Также в течение этого года планируются дополнительные работы по озеленению и ландшафтному оформлению набережной. Начальная (максимальная) сумма контракта составит 6 млн 393 тыс. руб. Конкурс будет объявлен на следующей неделе. Подрядчику нужно будет подрезать кроны деревьев, убрать аварийные растения, высадить цветники, кустарники, обустроить клумбы и газоны.
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