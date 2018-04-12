В Казани снесут пять домов, которые признаны аварийными

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на расселение 151 дома, признанного аварийным до 2012 года, из федерального бюджета было выделено 1,6 млрд рублей. Госжилфонд РТ предоставил 991 квартиру в домах по улице Гафури, Привокзальная и в ЖК «Салават Купере», «Ак Таш-Инвест» — 71 квартиру в ЖК «Садовое кольцо». Остальным гражданам жилье предоставили с 2012 по 2016 год.