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15:43 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани снесут пять домов, которые признаны аварийными

В Кировском районе Казани снесут пять аварийных домов. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов.

Источник: Prokazan.ru

Так, речь идет о домах № 7, 26а, 28, 34а, 36, которые расположены в переулке Дружный.

Отмечается, что аварийные дома снесут в течение полугода. За снос ответственна администрация Кировского и Московского районов города.

 — Управление жилищной политики до 15 ноября должно решить вопрос о расселении жителей, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на расселение 151 дома, признанного аварийным до 2012 года, из федерального бюджета было выделено 1,6 млрд рублей. Госжилфонд РТ предоставил 991 квартиру в домах по улице Гафури, Привокзальная и в ЖК «Салават Купере», «Ак Таш-Инвест» — 71 квартиру в ЖК «Садовое кольцо». Остальным гражданам жилье предоставили с 2012 по 2016 год.

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