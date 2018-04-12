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15:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор повторно потребовал от Беларуси разъяснений по ситуации с африканской чумой свиней

Россельхознадзор повторно обратился в Минсельхозпрод Беларуси с просьбой разъяснить ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС) в Гомельской области.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщает служба, необходима информация, «которая могла бы прояснить ситуацию вокруг гибели поголовья свиней на одном из предприятий Гомельской области и возможной связи этого события с попаданием генома АЧС в мясную продукцию Гомельского мясокомбината».

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Напомним, в Россельхознадзор поступили сведения о массовой гибели свиней от неизвестной инфекции в ОАО «Совхоз-комбинат «СОЖ».

Ранее Россельхознадзор уже обращался к белорусской стороне с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, а также прислать детальные материалы об эпизоотической ситуации на территории Гомельской области. Однако официального ответа не последовало.

В новом запросе Россельхознадзор попросил белорусскую сторону предоставить в кратчайшие сроки информацию о численности поголовья свиней на территории Гомельской области с 2016 по 2018 годы, а также характеристику предприятия ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», сведения о хозяйственных связях предприятия и количестве сырья, отправленного на Гомельский мясокомбинат и другую информацию.

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