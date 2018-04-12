Число территорий опережающего развития в Башкирии вырастет до пяти

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года в Башкирии были созданы две ТОР в моногородах Белебей и Кумертау. Градообразующими предприятиями этих моногородов являются АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и АО «Белебеевский завод «Автонормаль».