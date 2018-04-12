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14:16 (мск), источник: Интерфакс

Число территорий опережающего развития в Башкирии вырастет до пяти

Уфа. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Федеральная комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) одобрила заявки Башкирии на создание ТОР в моногородах Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

Источник: РИА "Новости"

Число ТОР в республике после подписания соответствующих постановлений правительства РФ увеличится до пяти.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года в Башкирии были созданы две ТОР в моногородах Белебей и Кумертау. Градообразующими предприятиями этих моногородов являются АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и АО «Белебеевский завод «Автонормаль».

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