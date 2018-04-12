Число территорий опережающего развития в Башкирии вырастет до пяти
Уфа. 12 апреля.
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Уфа. 12 апреля.
Число ТОР в республике после подписания соответствующих постановлений правительства РФ увеличится до пяти.
Ранее сообщалось, что в конце 2016 года в Башкирии были созданы две ТОР в моногородах Белебей и Кумертау. Градообразующими предприятиями этих моногородов являются АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и АО «Белебеевский завод «Автонормаль».
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