В Царицыне построят часовой завод
Завод будет располагаться по адресу: улица Промышленная, владение 6.
Завод будет располагаться по адресу: улица Промышленная, владение 6.
В столичном районе Царицыно решили построить часовой завод «Ника». Соответствующее решение приняла
Земельный участок предоставляется ООО «Часовой завод «Ника» в аренду на 6 лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.