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15:41 (мск), источник: m24.ru

В Царицыне построят часовой завод

Завод будет располагаться по адресу: улица Промышленная, владение 6.

Источник: Eliud Gil Samaniego / CC0
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В столичном районе Царицыно решили построить часовой завод «Ника». Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Завод по производству часов будет располагаться по адресу: улица Промышленная, владение 6. Площадь предприятия составит 16,75 тысячи квадратных метров.

Земельный участок предоставляется ООО «Часовой завод «Ника» в аренду на 6 лет.

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