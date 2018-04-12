Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
17:06 (мск), источник: "Российская газета"

Росавиация одобрила ввод в эксплуатацию нового аэропорта Симферополь

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта.

Источник: "Российская газета"

Документ касается всех служебно-технических зданий аэровокзального комплекса и подтверждает, что они готовы к приему и отправке первых пассажиров. Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям техрегламентов и соответствии заявленному проекту. А накануне с участием 400 волонтеров, получивших специальные тестовые задания, прошла финальная проверка работы аэровокзала от регистрации на рейс до посадки на самолет.

Читайте также
Абхазия вступила в «Клуб друзей Крыма»

Новый терминал площадью 78 тысяч квадратных метров и стоимостью 32 миллиарда рублей построен в рекордные сроки — менее чем за два года. За модерновый внешний облик его называют «космопортом» или «Крымской волной». Он спроектирован одной из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers (Южная Корея).

Зданием будет управлять Building Management System, которая самостоятельно регулирует все процессы — от температуры и микроклимата до освещения. Предмет особой гордости — система обработки багажа, впервые полностью спроектированная и изготовленная предприятием из подмосковной Балашихи.

Зал регистрации украсила зеленая стена площадью около 1600 квадратных метров. Высота живой ее части — пять метров, это 30 тысяч декоративно-лиственных и ампельных растений — папоротники, маранты, филодендроны и эпипремнумы.

Аэропорт может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе действует 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов.

Утром 16 апреля новый аэровокзал примет первый рейс и обслужит его пассажиров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 У вас ящик Gmail? Готовьтесь к серьезным переменам
В Сети появился "Современный словарь уральского языка"
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Франция и Германия сообщили о доказательствах химатаки в Сирии
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
За что оппоненты раскритиковали стратегию развития Кудрина
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Сможете ли вы правильно определить созвездия? Тест
В МИД обвинили Запад в нагнетании ощущения грядущей войны
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь