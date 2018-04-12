Росавиация одобрила ввод в эксплуатацию нового аэропорта Симферополь

Источник: "Российская газета"

Документ касается всех служебно-технических зданий аэровокзального комплекса и подтверждает, что они готовы к приему и отправке первых пассажиров. Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям техрегламентов и соответствии заявленному проекту. А накануне с участием 400 волонтеров, получивших специальные тестовые задания, прошла финальная проверка работы аэровокзала от регистрации на рейс до посадки на самолет.

Новый терминал площадью 78 тысяч квадратных метров и стоимостью 32 миллиарда рублей построен в рекордные сроки — менее чем за два года. За модерновый внешний облик его называют «космопортом» или «Крымской волной». Он спроектирован одной из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers (Южная Корея).

Зданием будет управлять Building Management System, которая самостоятельно регулирует все процессы — от температуры и микроклимата до освещения. Предмет особой гордости — система обработки багажа, впервые полностью спроектированная и изготовленная предприятием из подмосковной Балашихи.

Зал регистрации украсила зеленая стена площадью около 1600 квадратных метров. Высота живой ее части — пять метров, это 30 тысяч декоративно-лиственных и ампельных растений — папоротники, маранты, филодендроны и эпипремнумы.

Аэропорт может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе действует 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов.