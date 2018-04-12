Росавиация одобрила ввод в эксплуатацию нового аэропорта Симферополь
Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь. Об этом сообщила
Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь. Об этом сообщила
Документ касается всех
Новый терминал площадью 78 тысяч квадратных метров и стоимостью 32 миллиарда рублей построен в рекордные сроки — менее чем за два года. За модерновый внешний облик его называют «космопортом» или «Крымской волной». Он спроектирован одной из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers (Южная Корея).
Зданием будет управлять Building Management System, которая самостоятельно регулирует все процессы — от температуры и микроклимата до освещения. Предмет особой гордости — система обработки багажа, впервые полностью спроектированная и изготовленная предприятием из подмосковной Балашихи.
Зал регистрации украсила зеленая стена площадью около 1600 квадратных метров. Высота живой ее части — пять метров, это 30 тысяч
Аэропорт может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе действует 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов.
Утром 16 апреля новый аэровокзал примет первый рейс и обслужит его пассажиров.
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