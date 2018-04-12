Аэропорт «Платов» не попал в санкционный список США, а агентство «Рейтер» писало лишь о «возможной головной боли для команд и авиакомпаний»

Компания «Аэропорты регионов», управляющая помимо «Платова», еще и аэропортами Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга, упоминается лишь в одном абзаце.
«Восемь российских аэропортов, в которые похоже должны прилететь команды — участницы Чемпионата мира по футболу этого года и которые принадлежат компаниям (так в оригинале) из санкционного списка США, потенциально могут стать головной болью для команд и авиакомпаний, которые их привезут». Так начинается статья международного агентства «Рейтер», штаб-квартира которого располагается в Лондоне. Статья была опубликована 11 апреля. Корреспонденты агентства анализируют последствия введения санкций в отношении ряда крупных российских бизнесменов, в том числе Виктора Вексельберга и Олега Дерепаски. В качестве предположения пишут и о возможных трудностях для аэропортов Сочи и Геленджика.
Представители ФИФА и оргкомитета чемпионата не ответили на запросы агентства о комментарии, как и ряд национальных футбольных ассоциаций.
Польский перевозчик ЛОТ, как следует из статьи, намерен обсуждать возможность выполнения рейса для доставки национальный сборной в Сочи. В польской футбольной ассоциации подчеркнули, что этот аэропорт «наиболее удобный для команды» и ассоциации «не хотелось бы быть вовлеченной в политику».
Шведская авиакомпания САС намерена доставить свою команду прямо в Геленджик, где будет располагаться база футболистов. Аналогично собирается поступить и компания «Айлэнд-Эйр», которая привезет команду Исландии.
Напомним, сборная этой страны станет участницей 4 матча ЧМ-2018 на «Ростов-Арене». К слову, накануне появились сообщения о возможности продажи аэропорта Геленджик структурам банка ВТБ. Если сделка состоится, это снизит санкционные риски аэропорта.
Сборная Бразилии — участник первого матча ЧМ-2018 на стадионе «Ростов-Арена» — намерена базироваться в Сочи. Представители страны не ответили на запрос «Рейтер», однако очевидно, что и им придется рассматривать риски прямого перелета в аэропорт Сочи.
Впрочем, сами же корреспонденты «Рейтер» подчеркивают, что «санкции маловероятно повлияют на решение команд участвовать в турнире: футболисты могут использовать другой аэропорт, расположенный рядом, или воспользоваться услугами российских авиакомпаний, которые имеют высокую устойчивость к рискам». К тому же введение каких-либо ограничений «не повлияют на полеты команд по России, которые по давно установленным правилам, могут выполнять только российские авиакомпании».
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