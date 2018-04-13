Москвич получил необитаемый остров по программе «дальневосточного гектара» под турпроект

Источник: John Salvino / СС0

«Владельцем необитаемого острова я стал, получив 3 гектара земли по коллективной заявке моей семьи в рамках программы “Дальневосточный гектар”. Остров очень красивый. Я там еще не был, собираюсь в этом году посетить его. Но, судя по фотографиям, которые мне прислали, и спутниковым снимкам, видно, что он покрыт лесом, и все побережье — песчаные пляжи. Планируем реализовать там туристический проект и вложить ориентировочно около 1 млн рублей», — рассказал он агентству.

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По его словам, необитаемый остров находится в 300 м от берега «большой земли» и до него можно даже перейти вброд. Ближайший населенный пункт в Хабаровском крае — поселок Лазарев (в 15 км).

Владелец острова планирует развивать там три вида туризма. «Квест-туризм. Это новое направление, аналогов нет в мире. Спрячем там артефакты, которые нужно будет найти, выполнив ряд заданий, решив головоломки. Что-то по типу телешоу «Форт Боярд», — пояснил Оганесян.

Второй вид туризма — «робинзонада». «В мире сейчас почти нет необитаемых островов, которые бы сдавались в аренду тем, кто хочет почувствовать себя Робинзоном Крузо. Пожить в одиночестве, построить шалаш, добыть воду, развести огонь, поймать рыбу и приготовить уху», — рассказал собеседник агентства. Третий вид туризма — экотуризм.

По словам Оганесяна, ему уже поступило более трех тысяч заявок от желающих пройти квест и побыть в роли Робинзона.

Он сообщил, что на остров предстоит провести воду и установить там несколько домов-«контейнеров» с солнечными батареями.

«Отсутствие инфраструктуры на острове и какой-либо урбанизации — его главное преимущество», — считает Оганесян.