«Аэрофлот» заждался виз в США
Экипажи авиакомпании не могут их получить.
Экипажи авиакомпании не могут их получить.
На фоне напряженных политических отношений между РФ и США «Аэрофлот» столкнулся с проблемами при получении виз для экипажей. Сложности связаны с невозможностью записаться на собеседование. Перевозчик уверяет, что имеет достаточное количество экипажей с открытыми визами США. Хотя именно с этого летнего сезона «Аэрофлот» остался единственной авиакомпанией, выполняющий прямые рейсы на североамериканском направлении из РФ.
Экипажи «Аэрофлота» сталкиваются с трудностями при получении американских виз в первую очередь в связи «с невозможностью записи на собеседования», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании. Собеседник агентства признал, что эта проблема «общая для всех жителей РФ». Впрочем, источник заверил, что у авиакомпании есть «достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами».
О том, что пилоты «Аэрофлота» испытывают трудности с получением американских виз, МИД РФ сообщал еще в декабре. Тогда авиакомпания официально подтверждала эту информацию. Задержки начались в августе 2017 года, когда посольство США ограничило выдачу виз в РФ в ответ на решение Москвы сократить персонал посольства. Российская сторона тогда заявляла, что сокращение должно было уравнять количество работников в посольствах обеих стран. В конце марта РФ закрыла генконсульство в Петербурге и выслала 60 американских дипломатов в ответ на решение Вашингтона выслать 60 российских дипсотрудников и закрыть консульство РФ в Сиэтле.
Начиная с
Елизавета Кузнецова
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