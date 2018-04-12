В Воронеже стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 25 рублей
При безналичной оплате она будет дешевле на 4 рубля.
При безналичной оплате она будет дешевле на 4 рубля.
Стоимость проезда в общественном транспорта в Воронеже может вырасти до 25 рублей при оплате наличными и 21 рубля при безналичном расчёте. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в интервью «Коммерсантъ-Черноземье» в четверг, 12 апреля. Глава города подчеркнул, что без существенного повышения стоимости проезда муниципалитету не удастся наладить работу общественного транспорта и добиться от перевозчиков обновления подвижного состава.
Он отметил, что без этого непопулярного решения не удастся вывести транспортную сферу «из замкнутого круга».
У нас один из самых низких тарифов на проезд, но, как следствие, совершенно непотребный подвижной состав, абсолютно непрозрачная деятельность перевозчиков. У нас нет возможности на транспорте оплачивать проезд безналично, соответственно, никто не знает реального пассажиропотока. Есть адекватные расчеты стоимости проезда в других городах, где работают
по-белому,платят налоги, водители имеют нормальные зарплаты и хороший транспорт. Так вот эти расчеты говорят о том, что при 17 рублях, которые у нас стоит проезд, вся эта система работать не будет. Предстоит очень серьезная трансформация, к ней все готовы, за исключением некоторых перевозчиков. Но мы все же найдем механизм, чтобы кому-топротянуть руку помощи, а где-тоситуацию переломить и на правильные рельсы поставить.
К июлю 2018 года мэрия планирует оснастить весь общественный транспорт терминалами безналичной оплаты.
— Само по себе наличие валидатора
Справка.
Пилотным проектом по запуску системы безналичной оплаты проезда в Воронеже стало оборудование банковскими терминалами троллейбусов. Его запустили 1 марта 2017 года. Проект МКП «Воронежпассажиртранс» разработал совместно со Сбербанком.
К лету 2017 года мэрия планировала оборудовать терминалами и автобусы «Воронежпассажиртранса», а до конца года внедрить безналичную оплату и в автобусах частных перевозчиков.
В декабре 2017 года в управлении транспорта заявили, что переход на безналичную оплату проезда запланирован только к 1 декабря 2018 года.
Елена Гончарова.
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