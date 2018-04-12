В Воронеже стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 25 рублей

У нас один из самых низких тарифов на проезд, но, как следствие, совершенно непотребный подвижной состав, абсолютно непрозрачная деятельность перевозчиков. У нас нет возможности на транспорте оплачивать проезд безналично, соответственно, никто не знает реального пассажиропотока. Есть адекватные расчеты стоимости проезда в других городах, где работают по-белому, платят налоги, водители имеют нормальные зарплаты и хороший транспорт. Так вот эти расчеты говорят о том, что при 17 рублях, которые у нас стоит проезд, вся эта система работать не будет. Предстоит очень серьезная трансформация, к ней все готовы, за исключением некоторых перевозчиков. Но мы все же найдем механизм, чтобы кому-то протянуть руку помощи, а где-то ситуацию переломить и на правильные рельсы поставить.

Вадим Кстенин