Назван рейтинг стран, зависящих от туризма

Источник: Reuters

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Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) назвали Мальдивы страной, наиболее зависящей от туризма. Здесь доля этой отрасли в ВПП по итогам 2017 года составила 39,6%.

В целом, экономика именно экзотических островных направлений более всего зависит от туризма. Так, вклад путешественников в ВВП Сейшельских островов — 26,4%, Багамских островов —19%, Сент-Люсии — 15%.

В европейском регионе в большей степени зависит от туризма Мальта (14,2% ВВП), Черногория (11%) и Хорватия (10,9%).