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20:28 (мск), источник: Kazinform

Стал известен размер среднемесячной зарплаты в Казахстане в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в марте 2018 года составила 157 930 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Источник: Kazinform

Среднедушевые денежные доходы населения, по оценке, в феврале этого года составили 84 598 тенге. В сравнении с февралем 2017 года в номинальном выражении они увеличились на 10 процентов, в реальном — на 3,3 процента.

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