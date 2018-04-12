Стал известен размер среднемесячной зарплаты в Казахстане в марте
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в марте 2018 года составила 157 930 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
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