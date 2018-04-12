Андрейченко: проблемы поставок продуктов из Беларуси в РФ — искусственные
Белорусский спикер предложил парламентариям подключиться к решению спорных вопросов по продовольствию.
Белорусский спикер предложил парламентариям подключиться к решению спорных вопросов по продовольствию.
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Проблемы, которые периодически возникают с поставками белорусских продуктов питания в Российскую Федерацию, носят искусственный характер, заявил в четверг председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
В настоящее время спикер белорусского парламента находится с визитом в
По словам Андрейченко, сейчас остается актуальной тема обеспечения субъектам хозяйствования двух стран равных условий, а парламентариям России и Беларуси следует принять участие в рассмотрении проблемных вопросов, которые периодически возникают с поставками белорусской продукции в РФ.
При этом спикер белорусского парламента отдельно подчеркнул: у него есть впечатление, что подобные проблемы искусственно создаются
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Начало текущего года было отмечено очередной «молочной войной» между двумя государствами. Россельхознадзор принял решение запретить поставки белорусских молочных продуктов, кроме упакованных. Позже вопрос удалось решить на условии инспекций отдельных предприятий Беларуси специалистами российского ведомства.
В апреле стало известно, что Россия запретила ввоз на свою территорию живых свиней и свиноводческой продукции из Беларуси в связи с обнаружением в ней вируса АЧС. В российском Минсельхозе полагают, что республика скрывает истинную ситуацию с АЧС на территории страны.
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