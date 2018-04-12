Андрейченко: проблемы поставок продуктов из Беларуси в РФ — искусственные

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Проблемы, которые периодически возникают с поставками белорусских продуктов питания в Российскую Федерацию, носят искусственный характер, заявил в четверг председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

В настоящее время спикер белорусского парламента находится с визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В четверг он провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и России, в том числе в сфере поставок продовольствия.

По словам Андрейченко, сейчас остается актуальной тема обеспечения субъектам хозяйствования двух стран равных условий, а парламентариям России и Беларуси следует принять участие в рассмотрении проблемных вопросов, которые периодически возникают с поставками белорусской продукции в РФ.

При этом спикер белорусского парламента отдельно подчеркнул: у него есть впечатление, что подобные проблемы искусственно создаются кем-либо с целью замедления интеграции между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства.

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Начало текущего года было отмечено очередной «молочной войной» между двумя государствами. Россельхознадзор принял решение запретить поставки белорусских молочных продуктов, кроме упакованных. Позже вопрос удалось решить на условии инспекций отдельных предприятий Беларуси специалистами российского ведомства.