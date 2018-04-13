Казахстанские банки из-за санкций потеряли 64 миллиарда за три дня

Источник: Tengrinews

Казахстанским экспортерам, поставляющим свою продукцию в Россию, стоит задуматься о поиске других рынков сбыта на фоне резкого падения рубля из-за введения новых антироссийских санкций Минфином США. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Астана» заявил президент «Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана» Николай Радостовец.

При этом он отметил, что принимать скоропалительных решений тем, кто работает с соседней страной, пока не стоит. Необходимо подождать решений Центробанка и правительства России. В том числе и в отношении компании «Русал», акции которой обвалились в цене.

«Для нас экспортеров важно, чтобы производственный процесс на этих предприятиях сохранил прежние объемы. То есть “Русал” осуществлял закуп нашей продукции, успешно продавал алюминий. И кто-то говорит, если активы упали, то сразу предприятия банкротятся, мы пока думаем, что так рассуждать не надо. Потому, что наряду с падением котировок, ну например, на рынке выросла цена на алюминий на 7 процентов в связи с этим. Мы не исключаем, что казахстанским экспортерам надо сейчас искать и другие варианты экспорта. Мы не исключаем, что нужно быть гибкими», — сказал Радостовец. Президент «Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана» Николай Радостовец.