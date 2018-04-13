Казахстанские банки из-за санкций потеряли 64 миллиарда за три дня
Казахстанским экспортерам, поставляющим свою продукцию в Россию, стоит задуматься о поиске других рынков сбыта на фоне резкого падения.
Казахстанским экспортерам, поставляющим свою продукцию в Россию, стоит задуматься о поиске других рынков сбыта на фоне резкого падения.
Казахстанским экспортерам, поставляющим свою продукцию в Россию, стоит задуматься о поиске других рынков сбыта на фоне резкого падения рубля
При этом он отметил, что принимать скоропалительных решений тем, кто работает с соседней страной, пока не стоит. Необходимо подождать решений Центробанка и правительства России. В том числе и в отношении компании «Русал», акции которой обвалились в цене.
«Для нас экспортеров важно, чтобы производственный процесс на этих предприятиях сохранил прежние объемы. То есть “Русал” осуществлял закуп нашей продукции, успешно продавал алюминий. И
Между тем, по данным портала finprom.kz, после того, как США объявила о введении антироссийских санкций рыночная капитализация трех казахстанских банков за три дня сократилась на 64 миллиарда тенге (около 195 миллионов долларов) или 4,8 процентов. Акции Halyk Bank упали на 3,8 процента, Банка Центр Кредит — на 2,6 процента. Ценные бумаги Банка Астаны «просели» на 2,1 процента.
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