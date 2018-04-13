Крупные алмазы с высоким спросом выставят на аукцион во Владивостоке
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов, проведет аукцион во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов, проведет аукцион во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в
На торгах представят 110 камней ювелирного качества. Отмечаются, что все они — только специальных размеров массой более 10,8 карата. Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет 1946 карат, вес самого крупного камня — 46,64 карата.
Аукцион, который пройдет во Владивостоке в период с 16 по 27 апреля 2018 года, открыт для участия
Таисия Масина.
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