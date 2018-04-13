Крупные алмазы с высоким спросом выставят на аукцион во Владивостоке

На торгах представят 110 камней ювелирного качества. Отмечаются, что все они — только специальных размеров массой более 10,8 карата. Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет 1946 карат, вес самого крупного камня — 46,64 карата.

Аукцион, который пройдет во Владивостоке в период с 16 по 27 апреля 2018 года, открыт для участия алмазно-бриллиантовых компаний из разных стран — Гонконга, России, Израиля, Индии, Бельгии и ОАЭ, всего около 80 фирм.