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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупные алмазы с высоким спросом выставят на аукцион во Владивостоке

Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов, проведет аукцион во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе корпорации.

На торгах представят 110 камней ювелирного качества. Отмечаются, что все они — только специальных размеров массой более 10,8 карата. Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет 1946 карат, вес самого крупного камня — 46,64 карата.

Аукцион, который пройдет во Владивостоке в период с 16 по 27 апреля 2018 года, открыт для участия алмазно-бриллиантовых компаний из разных стран — Гонконга, России, Израиля, Индии, Бельгии и ОАЭ, всего около 80 фирм.

Таисия Масина.

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