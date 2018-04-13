АСЗ заканчивает формирование корпуса корвета «Резкий»

Корабелы Амурского судостроительного завода заканчивают формирование корпуса корвета «Резкий», четвёртого в серии проекта 20380, создающегося в в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» ведущие специалисты верфи, работы идут в графике, несмотря на небольшую заминку в строительстве — её вызвало желание ускорить сдачу «Газпрому» специализированного судна «Остап Шеремета».

— Окончательную сборку корпуса «Резкого» тормозит неготовность цистерны для хранения авиатоплива на корабле, из-за этого остается несформированным необходимый отсек, — говорят судостроители. — Задерживается установка второй палубы, выгородки и окончательная стыковка верхней палубы с бортами. В скором времени цистерна будет изготовлена и займет свое штатное место на корабле и к середине лета 2018 года, целиком — как положено по технологии строительства — корпус «Резкого» будет сформирован.

Следующий этап в постройке — начало формирования надстройки корабля, работы над этой частью по плану завершатся к концу 2018 года. К этому времени, по расчётам корабелов, состояние корпуса «Резкого» сравняется со строящимся рядом «Алдаром Цыденжаповым». Имеющиеся проблемы с финансированием строительства корветов сдвинули сроки поставок оборудования и механизмов — главные дизеля должны были прийти на Амурский судостроительный к концу 2018 года, но будут поставлены позднее.

— Не имея в комплекте механизмов, невозможно приступить к монтажу трубопроводов и систем, — говорят судостроители.— Перенос сроков сдачи корабля на год при условии нормального финансирования

строительства позволяет наверстать отставание и не выбиваться из графика.