АСЗ заканчивает формирование корпуса корвета «Резкий»
Через несколько дней на строящемся корабле будет заварен последний монтажный стык.
Через несколько дней на строящемся корабле будет заварен последний монтажный стык.
Корабелы Амурского судостроительного завода заканчивают формирование корпуса корвета «Резкий», четвёртого в серии проекта 20380, создающегося в в
— Окончательную сборку корпуса «Резкого» тормозит неготовность цистерны для хранения авиатоплива на корабле,
Следующий этап в постройке — начало формирования надстройки корабля, работы над этой частью по плану завершатся к концу 2018 года. К этому времени, по расчётам корабелов, состояние корпуса «Резкого» сравняется со строящимся рядом «Алдаром Цыденжаповым». Имеющиеся проблемы с финансированием строительства корветов сдвинули сроки поставок оборудования и механизмов — главные дизеля должны были прийти на Амурский судостроительный к концу 2018 года, но будут поставлены позднее.
— Не имея в комплекте механизмов, невозможно приступить к монтажу трубопроводов и систем, — говорят судостроители.— Перенос сроков сдачи корабля на год при условии нормального финансирования
строительства позволяет наверстать отставание и не выбиваться из графика.
Напомним, первый корвет проекта 20380 получил имя «Совершенный», был принят госкомиссией и вошёл в состав Тихоокеанского флота в июле прошлого года. Через несколько дней после торжественного события Амурский судостроительный завод спустил на воду его «младшего брата», корабль «Громкий» — его планируют передать минобороны до конца года. Во время проведения Восточного экономического форума-2017 в столице Приморья «Совершенный» посетил президент России Владимир Путин, он осмотрел системы вооружения, пообщался с командиром и командой и, узнав о высокой оценке корабля экипажем, передал судостроителям из Комсомольска слова благодарности.
Многоцелевые боевые машины ближней морской зоны действия этого проекта отличаются малой радиолокационной заметностью — надстройка корветов выполнена из композитных материалов по технологии «Стелс». В кормовой части кораблей впервые размещён ангар с
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