WSJ: администрация Трампа планирует увеличить торговое давление на Китай

По данным должностных лиц, на которых ссылается издание, первоначальный список не включал одежду, сотовые телефоны и обувь китайского производства, так как ограничение их импорта в США неизбежно вызовет недовольство американских потребителей.
Кроме того, министерство финансов США по поручению президента Трампа готовит меры, призванные существенно ограничить инвестиции китайских частных компаний в новейшие американские технологии. Эти меры коснутся конкретных сделок, совместных
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.
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