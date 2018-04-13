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07:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Заплатить за проезд в общественном транспорте Новосибирска теперь можно банковской картой

Муниципальные троллейбусы, трамваи и автобусы внедряют безналичный расчет. Оплачивать проезд на городских маршрутах теперь можно не только транспортными картами, но и банковскими. О запуске в работу новой системы объявили сегодня.

Источник: РИА "Новости"

«Платите как вам удобно». У Татьяны Нуруллаевой уже привычка сообщать пассажирам, что есть безналичный расчет — терминалы на втором маршруте троллейбуса обновили еще год назад. Технологию «обкатывали» в тестовом режиме. Минусов, говорит кондуктор, нет.

Татьяна Нуруллаева, кондуктор троллейбуса: «Это гораздо быстрее, особенно когда увеличивается поток в час пик. Да, это гораздо удобнее».

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Оплата в одно касание, чек-билет у пассажира через несколько секунд. Мэр Анатолий Локоть оплатил проезд своей зарплатной картой, банковской — рассчитываться за поездки теперь можно и так.

Лариса Суряга, корреспондент: «На всех муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях теперь должен появиться вот такой значок: это означает, что здесь можно оплатить проезд банковской картой. Кстати, такой же значок должен быть и на банковской карте, другие карты не сработают».

Бесконтактная технология: карту не нужно вставлять в терминал, набирать пин-код — деньги списывают автоматически, по тарифу.

Игорь Безматерных, управляющий новосибирским отделением Сбербанка: «Количество этих карт растет, и мы рассчитываем, что к концу года их будет порядка 80 процентов. То есть, фактически, если у вас нет карты с бесконтактной технологией — приходите в банк, и банк ее перевыпустит».

Вслед за муниципальным транспортом к системе подключают автобусы коммерческих перевозчиков и маршрутки.

Переход на безналичную систему оплаты проезда — важный этап развития городского транспорта и один приоритетов, которые обозначил мэр.

Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирска: «Дальше неизбежно мы придем к тому, что при проведении конкурса на те или иные маршруты у нас появится одно из требований — возможность безналичной оплаты билетов. Есть переходное время, когда это сделать, но порядок в целом в общественном транспорте в городе Новосибирске мы должны наводить».

Транспортной картой проезд в общественном транспорте Новосибирска сегодня оплачивает каждый второй пассажир. Теперь вариантов расчета стало больше.

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