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07:23 (мск), источник: СуперОмск

Поликлинику на омском Левобережье достроит новый подрядчик

У поликлиники на 1000 посещений в смену в Кировском округе Омска в очередной раз сменился подрядчик.

Достраивать объект по итогам конкурса будет ООО «Инстрой». Компания завершит работы к 31 августа за 89,6 млн рублей.

Новую поликлинику на Левом берегу должны были сдать еще в 2016 году к 300-летию города, однако на объекте несколько раз менялись подрядчики. ООО «Современные технологии строительства» и ООО «Домострой» ввести объект в эксплуатацию не смогли.

«В поликлинике на Левом берегу идет ремонт. На эти цели 140 млн рублей заложено. Надеемся к концу года работы закончить», — рассказывал в недавнем интервью «СуперОмску» министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко.

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