Поликлинику на омском Левобережье достроит новый подрядчик

Достраивать объект по итогам конкурса будет ООО «Инстрой». Компания завершит работы к 31 августа за 89,6 млн рублей.

Новую поликлинику на Левом берегу должны были сдать еще в 2016 году к 300-летию города, однако на объекте несколько раз менялись подрядчики. ООО «Современные технологии строительства» и ООО «Домострой» ввести объект в эксплуатацию не смогли.