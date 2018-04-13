Поликлинику на омском Левобережье достроит новый подрядчик
У поликлиники на 1000 посещений в смену в Кировском округе Омска в очередной раз сменился подрядчик.
У поликлиники на 1000 посещений в смену в Кировском округе Омска в очередной раз сменился подрядчик.
Достраивать объект по итогам конкурса будет ООО «Инстрой». Компания завершит работы к 31 августа за 89,6 млн рублей.
Новую поликлинику на Левом берегу должны были сдать еще в 2016 году к 300-летию города, однако на объекте несколько раз менялись подрядчики. ООО «Современные технологии строительства» и ООО «Домострой» ввести объект в эксплуатацию не смогли.
«В поликлинике на Левом берегу идет ремонт. На эти цели 140 млн рублей заложено. Надеемся к концу года работы закончить», — рассказывал в недавнем интервью «СуперОмску» министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко.
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