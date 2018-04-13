Красноярские предприниматели обратились в суд из-за сноса павильонов
Сразу 10 индивидуальных предпринимателей подали заявления в краевой Арбитражный суд на администрацию Центрального района. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
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Сразу 10 индивидуальных предпринимателей подали заявления в краевой Арбитражный суд на администрацию Центрального района. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Ранее районная администрация разместила список торговых точек, которые необходимо демонтировать в течение 7 дней. Предприниматели, чьи павильоны попали в перечень подлежащих сносу, считают, что действия властей незаконны. По их мнению, администрация сама не соблюдает необходимые процедуры по выявлению самовольно установленных объектов.
Предприниматели попросили суд признать действия администрации Центрального района незаконными и запретить властям сносить их павильоны. В Арбитражном суде сообщили, что иски предпринимателей рассмотрят в течение пяти дней.
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