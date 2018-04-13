Красноярские предприниматели обратились в суд из-за сноса павильонов

Ранее районная администрация разместила список торговых точек, которые необходимо демонтировать в течение 7 дней. Предприниматели, чьи павильоны попали в перечень подлежащих сносу, считают, что действия властей незаконны. По их мнению, администрация сама не соблюдает необходимые процедуры по выявлению самовольно установленных объектов.