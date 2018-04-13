Производство известкового удобрения запустят в Приморье

Как рассказал управляющий предприятием Алексей Сысоев, сегодня спасским цементом обеспечен весь Дальневосточный регион, а также страны АТР.

«В год на заводе производится около 1,5 миллиона тонн цемента. Предприятие обеспечивает полный цикл производства — от добычи известняка до упаковки и транспортировки», — рассказал Сысоев.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что с наступлением плюсовых температур в крае возобновится строительство дорог по новым технологиям с использованием цемента.

«Ваша продукция будет очень востребована, активнее работайте с подрядчиками, которые выиграют конкурс на строительство дорог. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы наши местные предприятия были загружены работой», — сообщил глава региона.

В планах предприятия расширить линейку производства и изготавливать известковое удобрение — мучку.

«Оно очень востребовано для сельскохозяйственных нужд. По сути это раскислитель почвы, который помогает сделать землю более плодородной. Спрос на эту продукцию очень высокий. Сейчас мы приобретаем лицензию на её производство и запустим линию», — сообщил руководитель завода.

Андрей Тарасенко также встретился с коллективом предприятия. Жители моногорода задавали вопросы о ремонте дорог, создании новых рабочих мест, развитии системы здравоохранения.

Один из вопросов касался современного спорткомплекса в Спасске-Дальнем, который с октября 2017 года закрыт из-за выявленных нарушений, в том числе пожарной безопасности.

Врио губернатора лично побывал на спортивном объекте, на строительство которого затрачены краевые и федеральные деньги.

В двухэтажном комплексе оборудованы современный тренажёрный и футбольный залы, раздевалки. Для устранения всех недостатков и ввода спорткомплекса в эксплуатацию необходимо три миллиона рублей. По словам главы Спасска-Дальнего Вячеслава Квона, объект находится на балансе муниципалитета, и нужной суммы в бюджете нет.

Андрей Тарасенко поручил главе города оперативно направить в краевую администрацию заявку на предоставление субсидии муниципалитету.