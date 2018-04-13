Производство известкового удобрения запустят в Приморье
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел мощности градообразующего предприятия АО «Спасскцемент» во время рабочей поездки в
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел мощности градообразующего предприятия АО «Спасскцемент» во время рабочей поездки в
Как рассказал управляющий предприятием Алексей Сысоев, сегодня спасским цементом обеспечен весь Дальневосточный регион, а также страны АТР.
«В год на заводе производится около 1,5 миллиона тонн цемента. Предприятие обеспечивает полный цикл производства — от добычи известняка до упаковки и транспортировки», — рассказал Сысоев.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что с наступлением плюсовых температур в крае возобновится строительство дорог по новым технологиям с использованием цемента.
«Ваша продукция будет очень востребована, активнее работайте с подрядчиками, которые выиграют конкурс на строительство дорог. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы наши местные предприятия были загружены работой», — сообщил глава региона.
В планах предприятия расширить линейку производства и изготавливать известковое удобрение — мучку.
«Оно очень востребовано для сельскохозяйственных нужд. По сути это раскислитель почвы, который помогает сделать землю более плодородной. Спрос на эту продукцию очень высокий. Сейчас мы приобретаем лицензию на её производство и запустим линию», — сообщил руководитель завода.
Один из вопросов касался современного спорткомплекса в
Врио губернатора лично побывал на спортивном объекте, на строительство которого затрачены краевые и федеральные деньги.
В двухэтажном комплексе оборудованы современный тренажёрный и футбольный залы, раздевалки. Для устранения всех недостатков и ввода спорткомплекса в эксплуатацию необходимо три миллиона рублей. По словам главы
Андрей Тарасенко поручил главе города оперативно направить в краевую администрацию заявку на предоставление субсидии муниципалитету.
«Такой хороший комплекс простаивает. Тут могли бы заниматься сотни детей. Нужно срочно исправлять ситуацию», — заявил Тарасенко.
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