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07:27 (мск), источник: Tengrinews

Тенге продолжает укрепляться в казахстанских обменниках

Тенге значительно укрепился в обменниках по сравнению с биржевым курсом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 62.0659   -2.00 € 76.7569   -2.53 ММВБ: $ 61.9450   -0.65 € 76.3600   -1.10
Источник: Tengrinews

Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz. По состоянию на 10.00 по времени Астаны максимальная цена за один доллар в одном из обменников составляет 325,5 тенге. Купить доллары по лучшей цене можно по 327,5 тенге.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 апреля курс нацвалюты к доллару составил 329,34 тенге за доллар.

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