Тенге продолжает укрепляться в казахстанских обменниках
Тенге значительно укрепился в обменниках по сравнению с биржевым курсом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Тенге значительно укрепился в обменниках по сравнению с биржевым курсом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz. По состоянию на 10.00 по времени Астаны максимальная цена за один доллар в одном из обменников составляет 325,5 тенге. Купить доллары по лучшей цене можно по 327,5 тенге.
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 апреля курс нацвалюты к доллару составил 329,34 тенге за доллар.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.