Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 20% за квартал
ПЕРМЬ, 13 апреля, ФедералПресс. За первые три месяца 2018 года услугами пермского аэропорта воспользовались 302 тыс. 175 человек.
ПЕРМЬ, 13 апреля, ФедералПресс. За первые три месяца 2018 года услугами пермского аэропорта воспользовались 302 тыс. 175 человек.
Это на 20,73% выше, чем в первом квартале 2017 года. За март 2018 года пермский аэропорт обслужил 108 тыс. 455 человек. Рост показателя составил 23,78% к марту 2017 года.
В первом квартале 2018 года пассажиропоток внутренних авиалиний достиг отметки в 266 тыс. 796 человек, рост — 14,58%. Увеличение пассажиропотока на международных направлениях составило 102,6% (35 тыс. 379 человек).
Всего было произведено 1695 самолетовылетов в квартал, увеличение составило 5,4%. Из них 1612 вылетов были на внутренних линиях, 83 — на международных.
Самыми востребованными направлениями первого квартала текущего года для пассажиров аэропорта «Пермь» стали обе столицы, Сочи, Казань и Новосибирск. На зарубежных линиях популярностью пользуются такие направления, как Вьетнам (Нячанг), ОАЭ (Дубай), Индия (Гоа), и Таиланд (Утапао и Пхукет).
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