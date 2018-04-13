Плата за парковки в Перми может вырасти до 20 рублей

Кроме того. администрация Перми предложила расширить с 1 октября зону платной парковки в Перми, — до улиц Крисанова, Островского. По данным «Ъ», губернатор согласовал и расширение парковки, и увеличение тарифов. Предполагается, что в мае состоится круглый стол с депутатами. Решение об повышении стоимости парковки может быть принято постановлением главы Перми.

Собеседник, близкий к администрации губернатора, не подтвердил «Ъ», что решение принято, добавив при этом, что парковочная политика действительно обсуждалась.



Помимо этого еще в повестке значились еще два вопроса: о ходе реконструкции эспланады и медиа-план по сопровождению этого проекта. На совещании губернатор распорядился провести градостроительный совет по реконструкции эспланады. Напомним, в минувшую среду архитектор Виктор Воженников написал открытое письмо к главе Перми Дмитрию Самойлову, в котором сообщил, что проект по благоустройству эспланады вызывает массу вопросов и реализованным в таком виде быть не может. Позже он заявил о том, что нашел общий язык с властями.