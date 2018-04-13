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08:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Плата за парковки в Перми может вырасти до 20 рублей

Вчера в рамках «городского часа» губернатор Максим Решетников обсудил с депутатами гордумы Перми и чиновниками администрации ход реализации парковочной политики в городе.

Администрация Перми предложила повысить плату за парковку с 15 до 20 руб. Основанием для этого стали весенние исследования заполняемости парковой: они показали, что в пиковое время загрузка парковок в городе превышает 90% (средний уровень загрузки — 75%).

Согласно правилам парковочной политики, при превышении заполняемости парковок власти могут регулировать процесс с помощью тарифов.

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Кроме того. администрация Перми предложила расширить с 1 октября зону платной парковки в Перми, — до улиц Крисанова, Островского. По данным «Ъ», губернатор согласовал и расширение парковки, и увеличение тарифов. Предполагается, что в мае состоится круглый стол с депутатами. Решение об повышении стоимости парковки может быть принято постановлением главы Перми.

Собеседник, близкий к администрации губернатора, не подтвердил «Ъ», что решение принято, добавив при этом, что парковочная политика действительно обсуждалась.

Помимо этого еще в повестке значились еще два вопроса: о ходе реконструкции эспланады и медиа-план по сопровождению этого проекта. На совещании губернатор распорядился провести градостроительный совет по реконструкции эспланады. Напомним, в минувшую среду архитектор Виктор Воженников написал открытое письмо к главе Перми Дмитрию Самойлову, в котором сообщил, что проект по благоустройству эспланады вызывает массу вопросов и реализованным в таком виде быть не может. Позже он заявил о том, что нашел общий язык с властями.

Источник, близкий к мэрии Перми «Ъ» сообщил, что пока градсовет намечен на конец апреля.

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