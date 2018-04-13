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08:40 (мск), источник: Tengrinews

Реорганизацию крупнейшего медвуза Казахстана объяснили в Минздраве

Преобразование Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова объяснили необходимостью поэтапного расширения академической и управленческой самостоятельности вузов. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на официальный запрос Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как известно, университет планируется преобразовать в установленном законодательством порядке в акционерное общество «Национальный медицинский университет» и после этого присоединить к вновь созданному некоммерческому акционерному обществу «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова».

Как сообщили в Минздраве, во исполнение 78-го шага Программы Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации — 100 конкретных шагов» предусмотрено поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев Университета.

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«Основное преимущество некоммерческого акционерного общества перед коммерческим в том, что некоммерческое не выплачивает дивиденды акционеру, то есть вся прибыль, полученная университетом, будет направлена на его развитие. А это обновление материально-технической базы университета, развитие инфраструктуры, закупка современного медицинского оборудования для клиник университета и другое», — подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве объяснили, почему была принята такая схема реорганизации, когда КазНМУ реорганизуют в АО и присоединяют к НАО.

«Согласно пункту 1 статьи 19 закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть создана путем ее образования, а также в результате реорганизации существующей некоммерческой организации. В связи с этим министерством создается некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова», после чего следует реорганизация путем преобразования РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова» в АО «Национальный медицинский университет». В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 38 Гражданского кодекса РК наименование юридического лица не должно полностью или в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан. Таким образом, название АО «Национальный медицинский университет» является временным. После завершения процедур регистрации АО «Национальный медицинский университет» будет присоединено к некоммерческому акционерному обществу «Казахский национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова», — прокомментировали в Минздраве.

В свою очередь, как сообщили в ведомстве, реорганизация РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», «Научный центр педиатрии и детской хирургии», «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» в соответствующие акционерные общества необходима для последующей их передачи некоммерческому акционерному обществу «КазНМУ имени Санжара Асфендиярова», то есть для формирования его уставного капитала.

«Конечная цель данного постановления — создание некоммерческого акционерного общества “Казахский национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова” с университетскими клиниками», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Что касается финансирования вуза, то, по информации Минздрава, изменений в финансировании университета при организационно-правовой форме акционерного общества, а также в количестве принимаемых студентов и работающих сотрудников не ожидается. В рамках реорганизации изменения произойдут в организационно-правовой форме. «Акционерное общество имеет большую самостоятельность в плане принятия решений и финансово-хозяйственной деятельности, также четко регламентированы наличие и компетенция каждого органа АО, оно более гибко в плане корпоративного управления», — отметили в Минздраве. В свою очередь, в ведомстве подчеркнули, что реорганизация не повлияет на студентов и сотрудников вуза.

«В соответствии с Гражданским кодексом РК при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. В связи с этим на студентов и сотрудников вуза реорганизация не повлияет. Студенты, обучающиеся по государственным образовательным грантам, продолжат обучение в обычном режиме. Прием студентов на грантовую форму обучения продолжится», — сообщили в ведомстве.

Также не планируются изменения и в руководстве университета, сообщают в Минздраве.

«Вместе с тем решение об избрании исполнительного органа университета будет приниматься в соответствии с законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года “Об акционерных обществах”. Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным. При этом следует отметить, что Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова включен в перечень государственных высших учебных заведений, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Казахстан, утвержденный указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2008 года № 573», — заключили в ведомстве.

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