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08:47 (мск), источник: Sputnik

Долой волокиту: в Узбекистане появится новая система таможенного контроля

Предприниматели смогут заранее декларировать ввозимый в Узбекистан товар и распоряжаться им сразу после прохождения пунктов пропуска на границе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 июля 2018 года заработает абсолютно новая система таможенного контроля, основная на общепринятых международных нормах и стандартах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

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Пожалуй, одной из самых важных для бизнеса станет возможность предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию республики. По действующему законодательству таможенное оформление осуществляется только по прибытии товара в страну.

Сейчас получается, что предприниматель, который завозит товары, обязан доставить их с поста на границе под таможенным контролем до определенного таможенного терминала. После этого он передает документы таможенному брокеру, тот осматривает и оформляет груз. Все это время он находится на таможенном складе хранения. Это создавало огромные неудобства для бизнеса.

С 1 июля предприниматель сможет заранее задекларировать товар до прибытия в Узбекистан и распоряжаться им сразу после прохождения пунктов пропуска на границе. Также участники внешнеэкономической деятельности получили право заполнять и представлять грузовые таможенные декларации в режиме онлайн без обращения к таможенным брокерам. Это серьезно удешевит процедуры оформления на таможне.

Для сравнения, в прошлом году 2577 или 92% от всех грузовых таможенных деклараций были заполнены специалистами по таможенному оформлению. Стоимость этой услуги составляла от 1 МРЗП до 0,5% от стоимости товара. Еще один важный момент — таможенное оформление идентичных товаров по
физическим характеристикам, качеству, производителю, коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в рамках одного внешнеторгового договора будет осуществляться путем предоставления периодических деклараций.

Ранее предприниматели были вынуждены декларировать каждую партию товара, поставляемую по единому контракту. Будет решена и проблема с получением разрешительных сертификатов на ввоз продукции. Сейчас бизнесменам приходится обращаться в различные органы для получения необходимых сертификатов и оплачивать отдельно каждое обращения даже в рамках одного контракта.

Однако с 1 июля все измениться. Теперь карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира, озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, сертификат соответствия, ветеринарный, гигиенический и экологический сертификаты на идентичные товары в рамках одного внешнеторгового договора будут выдаваться единожды, но не более чем на один календарный год.

Кроме того, будет отменена выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории республики.

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