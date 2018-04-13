«Красноярский цемент» будет работать в особом режиме при НМУ

Источник: Reuters

Между ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») и Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края заключено соглашение об особом режиме работы завода при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ).

В соответствии с документом в период действия НМУ первой степени предприятие будет выполнять природоохранные мероприятия, предусмотренные для второго режима НМУ.

Соглашение заключено 12 апреля на Красноярском экономическом форуме. Документ подписан исполняющим обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимиром Часовитиным и управляющим директором ООО «Красноярский цемент» Владимиром Афанасиным.

«По предложению регионального министерства экологии и рационального природопользования мы проработали возможность уменьшать объемы выбросов взвешенных частиц в период действия первого режима НМУ в большей мере, чем требует законодательство. Соответствующий показатель будет сокращен на 36,85% от валовых значений. Добиться этого рассчитываем за счет вывода из эксплуатации сушильного отделения цеха “Помол”. Остановка данного оборудования на короткое время не окажет негативного влияния на производственные процессы», — подчеркнул Владимир Афанасин.

В 2017 году «Красноярский цемент» стал одним из первых предприятий региона, присоединившихся к «Экологической хартии Красноярского края». Завод подтвердил готовность продолжать работу по повышению уровня экологической безопасности производства и улучшению экологической ситуации в регионе.

Начиная с 2007 года на предприятии введено в строй более 40 новых газоочистных установок, валовый объем выбросов снижен более чем в два раза. По данным Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, доля веществ, которые попадают в воздух от оборудования Красноярского цемзавода, не превышает 1% в совокупном объеме выбросов, поступающих от различных источников города.

На «Красноярском цементе», как и на других активах, АО «ХК «Сибцем» продолжает реализовывать экологическую программу. В настоящее время предприятие обеспечивает эффективную работу всех газоочистных установок. Только в текущем году на ревизию, ремонт и замену фильтрующих элементов оборудования планируется выделить около 25,3 млн рублей. Кроме того, предприятие реализует масштабные инвестиционные проекты, направленные на совершенствование системы экологического мониторинга, сокращение объема выбросов газообразных веществ.

В частности, с января 2018-го на «Красноярском цементе» идет подготовка к строительству одной 130-метровой трубы для печей обжига, ей предстоит заменить три имеющиеся высотой до 80 м. Соединив с помощью газоходов все три агрегата с единой дымовой трубой, специалисты добьются улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ в слоях атмосферы. Проект общей стоимостью 300 млн рублей предусматривает дальнейшую автоматизацию системы экологического мониторинга пылегазовых выбросов.