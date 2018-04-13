Приморье — в числе лидеров по темпу роста сельхозпродукции

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В работе коллегии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, главы регионов, представители профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, Общественной Палаты РФ, Общественного Совета при минсельхозе России, региональных органов власти, отраслевых союзов, представители науки и образования аграрной отрасли.

На заседании было озвучено, что Приморье входит в число шести субъектов России с наибольшими темпами роста производства всей сельскохозяйственной продукции, показав в 2017 году рост 13,8%. При этом в целом по России этот показатель составляет целом 2,4%.

Как сообщила по итогам заседания заместитель директора представительства Администрации Приморского края при правительстве РФ Марина Худазарова, также регион входит в число шести субъектов с наибольшими темпами роста производства продукции растениеводства — зерновых, сахарной свеклы, овощи и других. В 2017 году рост составил 17,9%, а в России в целом — 2,1%.

Основной темой заседания стали итоги реализации в 2017 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. Главная цель программы — обеспечение продовольственной независимости страны, ускоренное импортозамещение, повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках.

«У отрасли есть все возможности, чтобы сохранить темпы развития с учетом поддержки со стороны правительства Российской Федерации. Объемы этой поддержки в 2018 году будут увеличены на 30 миллиардов рублей свыше уже предусмотренных 242 миллиардов. Перед сельхозпроизводителями стоят серьезные вызовы, связанные с необходимостью переориентировать многие направления на экспорт, и задачи по повышению эффективности, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке», — также министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Отметим, в этом году на поддержку приморским аграриям будет направлено около 2,8 миллиардов рублей. Как сообщил заместитель директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Таран, из федерального бюджета оказывается поддержка на увеличение продуктивности молочного животноводства — 32 миллиона рублей, компенсация процентов по инвесткредитам — более 1 миллиарда рублей. Из краевого бюджета увеличена господдержка на 30 миллионов рублей на продукцию животноводства, из них 17 миллионов уже выплачено. Также увеличена на 30 миллионов помощь на приобретение сельхозтехники.

Напомним врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Все мероприятия проводтся в рамках сельхозпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края».