Бензин в Уфе вновь подорожал
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии вновь подорожали бензин и дизельное топливо, сообщает Башкортостанстат.
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии вновь подорожали бензин и дизельное топливо, сообщает Башкортостанстат.
По данным выборочного еженедельного мониторинга, средняя стоимость дизтоплива на уфимских АЗС достигает сейчас 40,76 рубля за литр. Это на 0,4 процента больше уровня цен на 2 апреля.
Бензин марки АИ-92 подорожал за это же время на 0,8 процента — до 37,86 рубля за литр, АИ-98 — на 0,7 процента — до 44,83 рубля.
Стоимость бензина марки АИ-95 осталась без изменений — в среднем 40,54 рубля за литр.
По сравнению с 10 апреля 2017 года, дизтопливо подорожало в Уфе на 6,5 процента. Бензин марки АИ-92 — 5,9 процента, АИ-95 — 4,3 процента, отмечают статистики.
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