Бензин в Уфе вновь подорожал

Источник: Башинформ

По данным выборочного еженедельного мониторинга, средняя стоимость дизтоплива на уфимских АЗС достигает сейчас 40,76 рубля за литр. Это на 0,4 процента больше уровня цен на 2 апреля.

Бензин марки АИ-92 подорожал за это же время на 0,8 процента — до 37,86 рубля за литр, АИ-98 — на 0,7 процента — до 44,83 рубля.

Стоимость бензина марки АИ-95 осталась без изменений — в среднем 40,54 рубля за литр.