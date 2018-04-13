Для омских больниц купили 60 новых автомобилей

Всего купили 60 новых машин. С их помощью врачи смогут обслуживать пациентов на дому. Как уточнили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, это первое крупное обновление автопарка региональных поликлиник за последние годы.

«В Омской области за последние два года обновили почти четверть парка автомобилей скорой помощи, и сегодня впервые за много лет мы передаём новые машины для участковых врачей поликлиник. Мне приятно видеть ваши радостные лица. Мы и дальше будем проявлять заботу об условиях работы врачей и обслуживания пациентов», — цитирует главу региона Александра Буркова ИА «Омскрегион».