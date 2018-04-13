Для омских больниц купили 60 новых автомобилей
На легковых автомобилях врачи будут обслуживать пациентов на дому.
На легковых автомобилях врачи будут обслуживать пациентов на дому.
Сегодня, 13 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков вручил ключи от новых автомобилей Lada Largus. Торжественная церемония прошла на площади возле торгового центра «Континент».
Всего купили 60 новых машин. С их помощью врачи смогут обслуживать пациентов на дому. Как уточнили в
«В Омской области за последние два года обновили почти четверть парка автомобилей скорой помощи, и сегодня впервые за много лет мы передаём новые машины для участковых врачей поликлиник. Мне приятно видеть ваши радостные лица. Мы и дальше будем проявлять заботу об условиях работы врачей и обслуживания пациентов», — цитирует главу региона Александра Буркова ИА «Омскрегион».
Добавим, что на покупку автомобилей потратили более 31 млн рублей.
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