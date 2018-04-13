В Геленджике планируют построить бассейн и каток
Об этом стало известно на совещании главы Геленджика Виктора Хрестина и президента Федерации водного поло России Алексея Власенко, а также инвесторов и проектировщиков.
Об этом стало известно на совещании главы Геленджика Виктора Хрестина и президента Федерации водного поло России Алексея Власенко, а также инвесторов и проектировщиков.
В ближайшие годы в микрорайоне Северный должен появиться новый спортивный кластер. Его планируют открыть рядом с футбольным стадионом. Там хотят построить бассейн для занятий прыжками в воду, синхронным плаванием и водным поло. Кроме того, там должен появиться ледовый каток и школа со спортивным уклоном.
— Там будет и концертный зал. По словам инвесторов, он позволит проводить красочные детские шоу и организовывать концерты российских артистов, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Кроме того, новые спортивные объекты должны привлекать в Геленджик туристов.
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