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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Геленджике планируют построить бассейн и каток

Об этом стало известно на совещании главы Геленджика Виктора Хрестина и президента Федерации водного поло России Алексея Власенко, а также инвесторов и проектировщиков.

В ближайшие годы в микрорайоне Северный должен появиться новый спортивный кластер. Его планируют открыть рядом с футбольным стадионом. Там хотят построить бассейн для занятий прыжками в воду, синхронным плаванием и водным поло. Кроме того, там должен появиться ледовый каток и школа со спортивным уклоном.

— Там будет и концертный зал. По словам инвесторов, он позволит проводить красочные детские шоу и организовывать концерты российских артистов, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе города-курорта.

Кроме того, новые спортивные объекты должны привлекать в Геленджик туристов.

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