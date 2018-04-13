В Геленджике планируют построить бассейн и каток

В ближайшие годы в микрорайоне Северный должен появиться новый спортивный кластер. Его планируют открыть рядом с футбольным стадионом. Там хотят построить бассейн для занятий прыжками в воду, синхронным плаванием и водным поло. Кроме того, там должен появиться ледовый каток и школа со спортивным уклоном.