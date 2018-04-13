Для организации фан-зоны на набережной в Новосибирске нужно 100 млн рублей
В городском бюджете таких средств нет.
В городском бюджете таких средств нет.
В городском бюджете нет денег на техническое переоснащение набережной Оби для приведение ее в соответствие всем требованиям для организации
«У нас не предусмотрено средств. Я твердо знаю, что в одиночку мы не решим эту проблему… Необходимый объем финансирования сегодня обсчитывается. Примерно прикидывали, что требуется, чтобы полностью требованиям соответствовать. Достаточно весомо, порядка 100 млн требуется», — заявил глава города.
При этом Анатолий Локоть отметил, что эти затраты сопоставимы с бюджетом всего второго этапа реконструкции Михайловской набережной. На ее благоустройство в этом году планируется потратить около 140 млн руб.
Ранее врио губернатора Андрей Травников раскритиковал предложение устроить площадку для массового просмотра матчей в ледовом дворце спорта «Сибирь» и потребовал предусмотреть трансляции именно на Михайловской набережной.
Реконструкция Михайловской набережной в Новосибирске началась в 2017 году. Работы разбили на два этапа. Общий объем финансирования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» составил около 300 млн руб.
Изначально предполагалось, что обновленная набережная станет местом размещения
«Для обеспечения безопасности мероприятий во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, будут задействованы силы Главного управления МВД России по Новосибирской области, Росгвардии, народных дружин. Предполагается использование арочных металлодетекторов, расстановка ограждения в местах с массовым пребыванием людей. В настоящее время ведется межведомственная профилактическая и подготовительная работа», — говорится в сообщении законодательного собрания региона.
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