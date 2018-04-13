И снова две гостиницы Волгограда попались на завышении цен к ЧМ-2018
До ЧМ-2018 остается всего пару месяцев, и некоторые отельеры вновь решили
До ЧМ-2018 остается всего пару месяцев, и некоторые отельеры вновь решили
Волгоград, кстати в этом плане тоже не исключение. Если в марте только одна наша гостиница попала в «черный список» Ростуризма, то в апреле уже две.
Опять «отличилась» гостиница «Юлианна», которой сделали замечание месяц назад, но цены отельер так и не откорректировал. Как была на сайте Booking.com указана цена за номер в размере 3700 рублей, то есть с превышением норматива на 16%, так и осталась.
Компанию ей в апреле составила гостиница «Lite Hotel» (улица Чапаева, дом 9). Интересно, что на сайте этого заведения цена за номер указана в размере 3550 рублей (что даже ниже утвержденного Постановлением Правительства РФ норматива), а вот на сайте Booking.com стоимость указана — 23 980 рублей (что превышает норматив на 502% или в шесть раз).
Впрочем, стоит отметить, что в целом Волгоградская область не попала в число злостных нарушителей среди отельеров. Больше всего нарушений в апреле зафиксировано в Краснодарском крае (9) и
При этом максимальное превышение цен отмечено в Калининградской (до 817%) и Свердловской (до 807%) областях.
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