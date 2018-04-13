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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина пригрозила России повысить цены на транзит газа

Украина может повысить тарифы на транзит газа по своей территории уже в нынешнем году, если с Россией не будет достигнуто приемлемое соглашение о сохранении объемов транспортировки топлива после 2019 года. Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ведем работу по нескольким направлениям: с “Газпромом” проводим переговоры по поводу Стокгольмского арбитража и ставим вопрос о транзите после 2020 года. Есть также активный диалог с ЕС», — сказал он.

По словам Витренко, Киев «говорит четко о том, что вынуждена повысить тариф на транзит российского газа уже сейчас, в 2018—2019 годах, если транзита не будет в 2020 году». Именно таким путем «Нафтогаз» частично сможет компенсировать потери после отказа от «обесценивания украинской газотранспортной системы», считает представитель компании.

Витренко считает, что запуск газопровода «Северный поток-2» является угрозой для Украины:

Учитывая еще и «Турецкий поток», может быть ситуация, что транзит по нашей территории будет сведен к нулю.
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Ранее он заявлял о готовности выполнять транзитный контракт с «Газпромом», подписанный в 2009 году, но с внесением поправок в рамках решений Стокгольмского арбитража.

12 апреля глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия заверила Евросоюз в частичном использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода планируется в конце 2019 года.

Через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Старт поставок по новому газопроводу запланирован на декабрь 2019 года.

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