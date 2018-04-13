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13:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Платные парковки в Екатеринбурге могут заработать уже в этом году

Уже в этом году в Екатеринбурге начнут действовать платные парковки, против которых неоднократно выступал бывший начальник ГИБДД региона Юрий Демин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как рассказал Накануне.RU депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев, с текущего года «все начнет работать в плановом режиме».

«О конкретных сроках пока говорить рано, нужно дождаться заседания профильной комиссии [гордумы]. Конечно, платные парковки не поддержат автолюбители, но с точки зрения платного парковочного пространства мы лишь определили проблему принятым законопроектом. К тому же, это пойдет на пользу общественному пространству города. А то, что за парковки будет сниматься дополнительная плата — так мы же к этому и шли, вокруг этого и были споры, а сейчас мы легитимизировали этот процесс», — поделился с Накануне.RU депутат.

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Отметим, что власти уже пытались ввести платные парковки в 2015 году, однако всё «сошло на нет», потому что ГИБДД не была наделена полномочиями по фиксации административных нарушений и привлечению к административной ответственности за неуплату таких парковок. Начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин неоднократно заявлял, что «платные парковки никакого отношения к безопасности свердловчан и гостей Среднего Урала не имеют» и ГИБДД не может штрафовать за это автовладельцев. Однако принятый на днях в Госдуме законопроект дает возможность органам Госавтоинспекции передавать муниципальным властям данные по собственникам автомобилей.

Как считает депутат екатеринбургской думы Эдуард Мансуров, инициатива внедрения платных парковок стала «заложником сложных отношений между городской администрацией и руководством ГИБДД области».

«Ключевую роль здесь сыграла позиция руководства Госавтоинспекции, возможно, это как-то связано с внезапной отставкой Демина», — рассказал депутат.

Напомним, что глава МВД России подписал указ об увольнении руководителя Госавтоинспекции Свердловской области Юрия Демина. По официальным данным, у него истек срок контракта.

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