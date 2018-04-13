В конце апреля начнется реконструкция верхней террасы набережной
Верхнюю террасу Центральной набережной в Волгограде начали готовить к реконструкции, которая стартует в конце апреля. Ротонду уже одевают в строительные леса.
Верхнюю террасу Центральной набережной в Волгограде начали готовить к реконструкции, которая стартует в конце апреля. Ротонду уже одевают в строительные леса.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, рабочим предстоит очистить ротонду, пропилеи и парадную лестницу от старой краски и штукатурки, после чего они перейдут к основным работам. Подрядчик будет использовать современные материалы и технологии, соблюдая градостроительные нормы, техрегламенты и требования пожарной безопасности. Напомним, что ансамбль набережной является объектом культурного наследия.
Обновление ротонды и восьмиколонных пропилей, обрамляющих центральную лестницу, являются для подрядчика первоочередным заданием при реконструкции верхней террасы. Под воздействием окружающей среды за 60 лет разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, а
Кроме того, в ходе реконструкции восстановят Центральную лестницу, подпорные стены со смотровыми площадками, малые архитектурные формы и мачты освещения.
Планируется также благоустройство парковой зоны верхней террасы. На ней установят лавочки, отремонтируют тротуар, сделают велодорожки, разобьют цветники
На ремонт в общей сложности будет потрачено 500 миллионов рублей.
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