Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал заявление после слов Трампа о ракетном ударе
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Хлои Кардашян впервые стала мамой
Путин выразил соболезнования Меркель
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В Китае арестовали россиянина за прыжок с небоскреба (фото)
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

В конце апреля начнется реконструкция верхней террасы набережной

Верхнюю террасу Центральной набережной в Волгограде начали готовить к реконструкции, которая стартует в конце апреля. Ротонду уже одевают в строительные леса.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, рабочим предстоит очистить ротонду, пропилеи и парадную лестницу от старой краски и штукатурки, после чего они перейдут к основным работам. Подрядчик будет использовать современные материалы и технологии, соблюдая градостроительные нормы, техрегламенты и требования пожарной безопасности. Напомним, что ансамбль набережной является объектом культурного наследия.

Обновление ротонды и восьмиколонных пропилей, обрамляющих центральную лестницу, являются для подрядчика первоочередным заданием при реконструкции верхней террасы. Под воздействием окружающей среды за 60 лет разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, а кое-где и целостность покрытий.

Кроме того, в ходе реконструкции восстановят Центральную лестницу, подпорные стены со смотровыми площадками, малые архитектурные формы и мачты освещения.

Планируется также благоустройство парковой зоны верхней террасы. На ней установят лавочки, отремонтируют тротуар, сделают велодорожки, разобьют цветники и т. п.

На ремонт в общей сложности будет потрачено 500 миллионов рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Женщина с мертвым ребенком пришла на прием к врачу в Донецке
ГД хочет ограничить ввоз лекарств, сигарет и алкоголя из США
Солнце, пляж и пулемет. Опасно ли россиянам ехать в Египет?
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались?
Социологи узнали, что россияне думают о внешней политике страны
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram Пользователи Telegram пожаловались на некорректную работу мессенджера.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь