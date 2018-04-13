Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Россию 19 тонн польского сыра под видом молдавского

Однако проверки на складе временного хранения во Владимирской области, показали, что в информационной системе Россельхознадзора «Меркурий» на данную партию отсутствует уведомление от ветеринарной службы Молдовы об отгрузке сыра с предприятия SRL «VC-Saturn-13».

При проведении физического контроля также установлено, что на некоторые картонные коробки с брикетами сыра нанесена маркировка Cagliata PL 1415603WE, Mlekovita, Польша.

Кроме того, на нескольких коробках обнаружены следы сокрытия первоначальной маркировки. При этом, на брикетах — маркировка молдавского производителя SRL «VC-Saturn-13».