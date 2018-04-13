Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Россию 19 тонн польского сыра под видом молдавского
Согласно документам, продукция была отгружена с молдавского предприятия SRL «VC-Saturn-13» для российской компании ООО «Молоптторг».
Согласно документам, продукция была отгружена с молдавского предприятия SRL «VC-Saturn-13» для российской компании ООО «Молоптторг».
Однако проверки на складе временного хранения во Владимирской области, показали, что в информационной системе Россельхознадзора «Меркурий» на данную партию отсутствует уведомление от ветеринарной службы Молдовы об отгрузке сыра с предприятия SRL «VC-Saturn-13».
При проведении физического контроля также установлено, что на некоторые картонные коробки с брикетами сыра нанесена маркировка Cagliata PL 1415603WE, Mlekovita, Польша.
Кроме того, на нескольких коробках обнаружены следы сокрытия первоначальной маркировки. При этом, на брикетах — маркировка молдавского производителя SRL «VC-Saturn-13».
Сейчас продукция изъята и помещена на изолированное хранение до решения вопроса об её уничтожении.
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