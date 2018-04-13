Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Что будет, если «закончились права»
Полицейские «взяли на работу» плюшевых медведей
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17:28 (мск), источник: Actualitati.md

Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Россию 19 тонн польского сыра под видом молдавского

Согласно документам, продукция была отгружена с молдавского предприятия SRL «VC-Saturn-13» для российской компании ООО «Молоптторг».

Однако проверки на складе временного хранения во Владимирской области, показали, что в информационной системе Россельхознадзора «Меркурий» на данную партию отсутствует уведомление от ветеринарной службы Молдовы об отгрузке сыра с предприятия SRL «VC-Saturn-13».

При проведении физического контроля также установлено, что на некоторые картонные коробки с брикетами сыра нанесена маркировка Cagliata PL 1415603WE, Mlekovita, Польша.

Кроме того, на нескольких коробках обнаружены следы сокрытия первоначальной маркировки. При этом, на брикетах — маркировка молдавского производителя SRL «VC-Saturn-13».

Сейчас продукция изъята и помещена на изолированное хранение до решения вопроса об её уничтожении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Кишинёве карманник “стащил” кошелёк у мужчины, пока тот покупал...
Ион Чебан: В течение года мы планируем благоустроить 600 столичных...
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Облачное «цунами» напугало жителей Канады
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Система распознавания лиц нашла преступника в 50-тысячной толпе
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь