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15:20 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярску пообещали достроить метро за 5 лет

В ближайшее время в Красноярск из Канады привезут специальные машины-тоннелепроходчики.

В Красноярске возобновят строительство метро спустя 8 лет «заморозки», рассказал в эфире телекомпании «Прима» директор «Красноярскметростроя» Игорь Иванов.

Планируется, что в ближайшее время в Красноярск из Канады привезут специальные машины-тоннелепроходчики, они должны будут пройти 160 метров пути под землей. На эти цели уже запросили 250 млн рублей, вопрос должен решиться в мае-июне. Расконсервация станции «Площадь Революции» в центре города займет около 2 месяцев.

«Для Красноярска будет выделено примерно 5−6 тоннелепроходчиков, чтобы ускорить строительство метрополитена. Обладая такими машинами, которые имеет не каждый подрядчик, мы, думаю, построим метро в течение 4−5 лет»
Иванов

В Красноярское метро уже вложено около 12 млрд рублей, а весь проект достройки оценивается в 65 млрд. Строительство метро в Красноярске начали еще в 1995 году. Спустя 16 лет, в 2011 году, стройку законсервировали. В 2015 году тоннели лично проверили депутаты Горсовета. Возможность достроить Красноярское метро обсуждалась неоднократно, на теме спекулировали всевозможные чиновники и депутаты.

По-серьезному вопрос подняли в феврале 2018 года во время визита в Красноярск президента Владимира Путина. «Мы будем строить метро», сказал тогда глава государства и дал поручение вице-премьеру Дмитрию Козаку проработать варианты финансирования проекта.

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