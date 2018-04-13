Красноярску пообещали достроить метро за 5 лет
В ближайшее время в Красноярск из Канады привезут специальные
В ближайшее время в Красноярск из Канады привезут специальные
В Красноярске возобновят строительство метро спустя 8 лет «заморозки», рассказал в эфире телекомпании «Прима» директор «Красноярскметростроя» Игорь Иванов.
Планируется, что в ближайшее время в Красноярск из Канады привезут специальные
«Для Красноярска будет выделено примерно 5−6 тоннелепроходчиков, чтобы ускорить строительство метрополитена. Обладая такими машинами, которые имеет не каждый подрядчик, мы, думаю, построим метро в течение 4−5 лет»
В Красноярское метро уже вложено около 12 млрд рублей, а весь проект достройки оценивается в 65 млрд. Строительство метро в Красноярске начали еще в 1995 году. Спустя 16 лет, в 2011 году, стройку законсервировали. В 2015 году тоннели лично проверили депутаты Горсовета. Возможность достроить Красноярское метро обсуждалась неоднократно, на теме спекулировали всевозможные чиновники и депутаты.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.