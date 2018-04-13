В Ростове увеличится количество подвижного состава на маршрутах города

Он отметил, что в настоящее время в городе Ростове-на-Дону пассажирские перевозки осуществляют 14 транспортных предприятий, из них два муниципальных и 12 коммерческих, которые обслуживают 113 автобусных, 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Ежедневно на маршрутах работают более 1600 единиц подвижного состава.

Напомним, что для повышения качества предоставления транспортных услуг Администрацией города Ростова-на-Дону проводится масштабная модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта. Так, в 2017 году было приобретено 75 автобусов марки «МАЗ», работающих на дизельном топливе с экологическим двигателем Евро-5 и 25 единиц автобусов марки «НЕФАЗ», работающих на газомоторном топливе, а также приобретено 14 новых трамваев модели «СИТИ СТАР» Тверского вагоностроительного завода. В 2018 году Департаментом заключены муниципальные контракты на приобретение 100 единиц автобусов марки «НЕФАЗ». В настоящее время осуществляется процедура поставки автобусов. Кроме того, в целях развития экологически-чистого транспорта в городе Ростове-на-Дону в 2018 году приобретен 1 электробус.